***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2020 17:01
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, ekli listede belirtilen 8 adet Migros ve 12 adet Migros Jet formatında toplam 20 satış mağazası Mart ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.
31 Mart 2020 itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.186 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 45 olmak üzere toplam 2.231'dir. Şirketimizin toplam net satış alanı 1 milyon 540 bin metrekareye ulaşmıştır.
Mevcut durumda içinde bulunulan zor çalışma koşullarına rağmen, ihtiyaç maddelerinin tüketicilere güvenle ulaştırılmasına odaklanılmış olup, yeni mağaza açılışlarına ve yeni istihdam sağlanmasına devam edilmektedir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833897
BIST
18:0589.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -558,58
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
18:056,6945
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0795
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6956
En Düşük
6,6108
18:057,3245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0305
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3278
En Düşük
7,2611
18:05341,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 5,44
|Açılış
|: 341,18
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
342,40
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DMSAS
|2,75
|21.621.181
|% 10,00
|
|IHGZT
|5,50
|677.202
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|427.835
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.662.270
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|335.812
|% 10,00
|
|PEKGY
|2,43
|27.634.674
|% -10,00
|
|TMPOL
|4,68
|12.920.697
|% -10,00
|
|RTALB
|5,13
|14.559.930
|% -10,00
|
|KSTUR
|21,70
|24.383
|% -9,96
|
|BURVA
|11,68
|138.734
|% -9,95
|
|THYAO
|8,99
|783.371.135
|% -0,88
|
|ASELS
|22,88
|745.268.422
|% -3,05
|
|SASA
|7,90
|742.263.103
|% -9,92
|
|GARAN
|7,84
|714.081.653
|% -3,57
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|IHLGM
|1,07
|292.307.750
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,02
|423.235.651
|% 6,32
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|ODAS
|1,40
|287.421.699
|% 2,94
|
|IHLAS
|0,53
|92.542.406
|% 3,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2719
|8,3134
|% 1,02
|
|Frank
|6,8897
|6,9312
|% 0,52
|
|Riyal
|1,7723
|1,7811
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.587
|9,75
|
|Altın Gr.
|342
|342
|6,25
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,00
|14,04
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,02
|3,03
|0,05
|
|B. Petrol
|24,80
|24,80
|-1,55
|
Seans Raporu
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17:59XU100
Endeks 88, 739 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 10, 593.00 milyon TL de
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17:56KFEIN
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 11.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 278, 209 adet işlem
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -827, 75 kaybederek (% -0.98 ) 84, 026