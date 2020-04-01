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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.04.2020 17:01
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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin, ekli listede belirtilen 8 adet Migros ve 12 adet Migros Jet formatında toplam 20 satış mağazası Mart ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.
31 Mart 2020 itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.186 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 45 olmak üzere toplam 2.231'dir. Şirketimizin toplam net satış alanı 1 milyon 540 bin metrekareye ulaşmıştır.
Mevcut durumda içinde bulunulan zor çalışma koşullarına rağmen, ihtiyaç maddelerinin tüketicilere güvenle ulaştırılmasına odaklanılmış olup, yeni mağaza açılışlarına ve yeni istihdam sağlanmasına devam edilmektedir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833897


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Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
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