***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.05.2020 12:49
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcılarımızı ve diğer ilgili tarafları bilgilendirmek üzere, Şirketimizin 01 Ocak - 31 Mart 2020 hesap dönemine ait operasyonel ve finansal sonuçlarının değerlendirildiği, 2020 yılına ilişkin beklentilerin de güncellendiği bilgilendirme sunumu güncellenmiş olup, www.migroskurumsal.com adresindeki kurumsal web sitemize yüklenmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843315
BIST
14:0798.991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 419,61
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
14:077,2458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0466
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,1808
14:077,8306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0563
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,7461
14:07394,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 3,77
|Açılış
|: 394,08
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.891.122
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.268.489
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|218.770
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|413.428
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|496.294
|% 10,00
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|GEDIK
|21,10
|12.806.002
|% -7,70
|
|IZMDC
|10,07
|15.736.086
|% -5,45
|
|INFO
|5,77
|6.387.309
|% -4,63
|
|BALAT
|2,23
|106.585
|% -3,88
|
|KRDMD
|2,62
|1.000.718.746
|% 5,65
|
|GARAN
|8,06
|460.453.397
|% -0,12
|
|THYAO
|10,67
|443.636.276
|% 1,04
|
|PETUN
|22,12
|369.172.762
|% 9,94
|
|GUSGR
|3,15
|299.526.272
|% -1,25
|
|KRDMD
|2,62
|1.000.718.746
|% 5,65
|
|GUSGR
|3,15
|299.526.272
|% -1,25
|
|YKBNK
|2,13
|175.844.902
|% 0,95
|
|PETKM
|3,61
|272.588.767
|% 1,12
|
|DOHOL
|1,94
|121.318.753
|% 2,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9589
|9,0038
|% 1,13
|
|Frank
|7,4148
|7,4595
|% 0,79
|
|Riyal
|1,9288
|1,9385
|% 0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.694
|8,10
|
|Altın Gr.
|395
|395
|4,98
|
|Cumhuriyet
|2.531
|2.583
|33,90
|
|Tam
|2.605
|2.650
|34,70
|
|Yarım
|1.271
|1.295
|17,00
|
|Çeyrek
|634
|648
|8,50
|
|Gümüş.Ons
|14,96
|15,00
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,50
|0,06
|
|B. Petrol
|31,44
|31,44
|1,72
|
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