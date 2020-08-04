***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2020 18:55
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, ekli listede belirtilen 8 adet Migros ve 2 adet Migros Jet formatında toplam 10 satış mağazası Temmuz ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.
31 Temmuz 2020 itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.242 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 42 olmak üzere toplam 2.284'tür.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865074
BIST
18:051.087
En Yüksek
|Değişim
|: -3,53%
|| -39,74
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
18:056,9337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0348
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9422
En Düşük
6,8794
18:058,2203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0547
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2336
En Düşük
8,1274
18:05447,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 5,82
|Açılış
|: 447,73
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
448,36
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|8,69
|58.087.701
|% 10,00
|
|GARFA
|10,34
|24.647.226
|% 10,00
|
|KAREL
|19,14
|144.469.435
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,82
|8.762.586
|% 9,96
|
|HDFGS
|4,42
|86.773.678
|% 9,95
|
|OZBAL
|2,97
|5.087.280
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.902.647
|% -10,00
|
|BFREN
|954,20
|781.490
|% -10,00
|
|KENT
|1.950,50
|988.904
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.305,00
|495.885
|% -10,00
|
|ASELS
|34,52
|1.620.786.942
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|THYAO
|11,01
|1.250.049.330
|% 2,99
|
|BIMAS
|64,75
|772.145.341
|% -9,38
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|ISGYO
|1,95
|511.701.530
|% -3,47
|
|TSKB
|1,10
|275.948.477
|% -2,65
|
|HLGYO
|2,47
|595.772.987
|% -1,59
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9891
|9,0342
|% -0,78
|
|Frank
|7,5221
|7,5674
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8338
|1,8430
|% -0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.019
|2.020
|0,02
|
|Altın Gr.
|448
|448
|5,98
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.982
|31,80
|
|Tam
|3.021
|3.069
|32,80
|
|Yarım
|1.466
|1.496
|16,00
|
|Çeyrek
|735
|750
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|25,77
|25,81
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|5,70
|5,71
|-0,05
|
|B. Petrol
|44,34
|44,34
|0,00
|
Seans Raporu
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17:59AVTUR
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17:56XU100
Endeks 1, 068 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 26 altında . İşlem hacmi 20, 812.00 milyon TL de