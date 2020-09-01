***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2020 20:06
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, ekli listede belirtilen 6 adet Migros, 2 adet Migros Jet ve 1 adet Toptan formatında toplam 9 satış mağazası Ağustos ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.
31 Ağustos 2020 itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.250 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 42 olmak üzere toplam 2.292'dir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872785
BIST
18:051.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.082
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|Önceki Kapanış
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1.086
En Düşük
1.064
18:057,3714
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|Açılış
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En Düşük
7,3225
18:058,7834
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOGUB
|4,73
|57.402.923
|% 10,00
|
|KUYAS
|2,86
|64.795.646
|% 10,00
|
|YONGA
|28,60
|553.045
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.918.373
|% 10,00
|
|LUKSK
|24,86
|2.529.580
|% 10,00
|
|IZMDC
|25,38
|1.908.297
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|2.458.649
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.984.293
|% -9,97
|
|RALYH
|6,02
|17.074.416
|% -9,88
|
|ULAS
|2,88
|62.126.593
|% -9,72
|
|SISE
|6,20
|1.132.394.316
|% 2,65
|
|ASELS
|16,83
|929.711.310
|% 3,63
|
|GARAN
|6,89
|820.320.228
|% 1,92
|
|PETKM
|3,96
|729.105.801
|% 1,28
|
|KRDMD
|3,01
|726.914.093
|% -1,31
|
|EKGYO
|1,76
|496.743.486
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,01
|726.914.093
|% -1,31
|
|PETKM
|3,96
|729.105.801
|% 1,28
|
|SISE
|6,20
|1.132.394.316
|% 2,65
|
|GSRAY
|3,17
|472.002.347
|% 2,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3678
|7,3714
|% 0,35
|
|Euro
|8,7772
|8,7834
|% 0,13
|
|Sterlin
|9,8274
|9,8767
|% 0,37
|
|Frank
|8,0661
|8,1147
|% -0,39
|
|Riyal
|1,9584
|1,9682
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.968
|-0,46
|
|Altın Gr.
|466
|467
|1,74
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,02
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,03
|
|B. Petrol
|45,60
|45,60
|0,32
|