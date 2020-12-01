***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Pazarlama ve Yurtdışı Operasyonlar İcra Kurulu Üyesi Cem Lütfi Rodoslu 31 Ocak 2021 tarihi itibariyle emekli olacaktır. Kendisinden boşalacak bu göreve, Pazarlama İcra Kurulu Üyesi olarak 01 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere, Meyve Sebze ve Et Grubu Pazarlama Direktörü Ekmel Nuri Baydur'un atanmasına karar verilmiştir.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890669BIST