***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2020 09:57
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Pazarlama ve Yurtdışı Operasyonlar İcra Kurulu Üyesi Cem Lütfi Rodoslu 31 Ocak 2021 tarihi itibariyle emekli olacaktır. Kendisinden boşalacak bu göreve, Pazarlama İcra Kurulu Üyesi olarak 01 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere, Meyve Sebze ve Et Grubu Pazarlama Direktörü Ekmel Nuri Baydur'un atanmasına karar verilmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890669
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10:441.301
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|UZERB
|35,66
|167.388
|% 9,99
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|ALCAR
|233,60
|41.935.232
|% 9,98
|
|ETYAT
|4,08
|3.653.393
|% 9,97
|
|SAFKR
|16,77
|9.947.071
|% 9,97
|
|SELEC
|13,79
|37.372.072
|% 9,97
|
|POLTK
|290,00
|614.220
|% -9,99
|
|CASA
|71,10
|106.650
|% -9,94
|
|KERVN
|1,14
|166.011
|% -9,52
|
|QNBFL
|134,00
|1.206.977
|% -5,90
|
|BALAT
|7,50
|45.000
|% -5,30
|
|GARAN
|8,93
|361.788.017
|% 2,06
|
|EKGYO
|2,18
|284.545.115
|% 0,93
|
|KRDMD
|4,96
|226.572.598
|% 1,22
|
|TKNSA
|12,84
|221.029.745
|% 5,85
|
|PETKM
|4,25
|182.895.469
|% 1,43
|
|EKGYO
|2,18
|284.545.115
|% 0,93
|
|KRDMD
|4,96
|226.572.598
|% 1,22
|
|PETKM
|4,25
|182.895.469
|% 1,43
|
|SKBNK
|1,47
|59.941.180
|% 1,38
|
|GARAN
|8,93
|361.788.017
|% 2,06
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8586
|7,8655
|% 0,51
|
|Euro
|9,4092
|9,4172
|% 0,87
|
|Sterlin
|10,4482
|10,5006
|% 0,46
|
|Frank
|8,6025
|8,6543
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0809
|2,0914
|% 0,03
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.789
|1.789
|12,41
|
|Altın Gr.
|450
|450
|3,07
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|5,76
|5,77
|0,07
|
|B. Petrol
|47,50
|47,50
|-0,38
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