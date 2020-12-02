***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









li listede belirtilen 6 adet Migros ve 2 adet Migros Jet formatında toplam 8 satış mağazası Kasım ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.30 Kasım 2020 itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.272 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 30 olmak üzere toplam 2.302'dir.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890917BIST