***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2020 10:22
li listede belirtilen 6 adet Migros ve 2 adet Migros Jet formatında toplam 8 satış mağazası Kasım ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.
30 Kasım 2020 itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.272 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 30 olmak üzere toplam 2.302'dir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890917
BIST
13:101.335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 9,50
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.337
En Düşük
1.324
13:107,8295
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0019
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8477
En Düşük
7,7709
13:109,4470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0082
|Açılış
|: 9,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,4765
En Düşük
9,4041
13:10459,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,63
|Açılış
|: 459,48
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
460,34
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler13:08
|KONYA
|1.172,60
|60.236.783
|% 10,00
|
|UZERB
|39,22
|826.052
|% 9,98
|
|AYES
|12,46
|784.066
|% 9,97
|
|CASA
|95,45
|775.340
|% 9,97
|
|SAFKR
|18,44
|7.930.601
|% 9,96
|
|PAMEL
|23,12
|1.060.936
|% -9,90
|
|RODRG
|15,41
|6.010.038
|% -8,92
|
|MMCAS
|5,35
|221.670
|% -8,39
|
|IZMDC
|19,33
|6.143.273
|% -4,97
|
|DOAS
|27,70
|16.090.285
|% -4,42
|
|THYAO
|12,51
|2.752.339.522
|% 0,08
|
|GARAN
|9,29
|1.250.136.880
|% 0,65
|
|SISE
|6,99
|910.136.483
|% 1,01
|
|PGSUS
|64,95
|811.926.926
|% 3,26
|
|KRDMD
|5,03
|785.034.432
|% 1,82
|
|EKGYO
|2,17
|520.815.192
|% -0,91
|
|THYAO
|12,51
|2.752.339.522
|% 0,08
|
|KRDMD
|5,03
|785.034.432
|% 1,82
|
|PETKM
|4,30
|668.999.674
|% 0,94
|
|YKBNK
|2,96
|419.542.654
|% -1,00
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8274
|7,8295
|% -0,02
|
|Euro
|9,4415
|9,4470
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,4185
|10,4708
|% -0,58
|
|Frank
|8,6583
|8,7104
|% -0,11
|
|Riyal
|2,0814
|2,0918
|% -0,00
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|11,05
|
|Altın Gr.
|460
|460
|2,82
|
|Cumhuriyet
|3.049
|3.095
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.113
|14,32
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|6,93
|
|Çeyrek
|736
|753
|3,46
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,15
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,07
|0,03
|
|B. Petrol
|47,62
|47,62
|0,20
|