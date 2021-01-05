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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.01.2021 10:02



***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin, ekli listede belirtilen 10 adet Migros, 6 adet Migros Jet, 3 adet Macrocenter ve 1 adet Toptan formatında toplam 20 satış mağazası Aralık ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.
Böylelikle Şirketimiz, 160+ olan yıllık mağaza açılış hedefini aşarak 2020 yılı içinde 183 yeni mağaza açmıştır. Şirketimizin toplam net satış alanı 1 milyon 580 bin metrekareye ulaşmıştır. (2019 yılsonu toplam net satış alanı: 1 milyon 536 bin metrekare)
31 Aralık 2020 itibarıyla Migros Ticaret A.Ş. yurt içinde, 735 M, 406 MM, 142 MMM, 865 Migros Jet, 55 hipermarket, 64 Macrocenter ve 22 Toptan olmak üzere toplam 2.289 mağazaya ulaşmıştır. Yurt dışında ise Kazakistan'da 2 Ramstore ve Kuzey Makedonya'da 28 Ramstore mağazası bulunmakta olup, 31 Aralık 2020 itibarıyla yurt dışı dahil toplam 2.319 mağazaya ulaşılmıştır (2019 sonu: yurt içi 2.153, toplam 2.198 mağaza). 01 Ocak 2021 itibarıyla, 24 Eylül 2020 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere, Kazakistan operasyonları Ramstore All In-Samal Alışveriş Merkezi ile faaliyetlerini sürdürecektir. 
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896957


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SNKRN 31,76 1.227.588 % 9,97  
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Altın Gr. 462 462 -1,35  
Cumhuriyet 3.063 3.110 16,00  
Tam 3.051 3.128 22,50  
Yarım 1.475 1.513 10,89  
Çeyrek 740 757 5,44  
Gümüş.Ons 27,38 27,42 0,14  
Gümüş Gr. 6,50 6,51 0,01  
B. Petrol 51,20 51,20 0,11  
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