***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2021 18:21
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen tüm kriterleri başarıyla tamamlamış ve TSE COVID-19 Güvenli Hizmet / Üretim Belgesi almaya hak kazanmıştır.
Migros Ticaret A.Ş., T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu"nda salgının yönetimine yönelik yer alan uygulamaları üretim tesisleri, dağıtım merkezleri, seçilmiş satış mağazaları, ofisleri ve alışveriş merkezlerinde hızlıca hayata geçirmiş ve söz konusu belgeyi almaya hak kazanmıştır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897438
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