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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.02.2021 20:25



***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Kuzey Makedonya'da faaliyet göstermekte olan bağlı ortaklığımız Ramstore Macedonia DOO ("Ramstore Makedonya") 1 Ocak-30 Eylül 2020 dönemi itibarıyla Şirketimizin konsolide satışlarının yaklaşık yüzde 1,2'sini oluşturmaktadır. Bağlı ortaklığımız, Kuzey Makedonya'da alışveriş merkezi işletmeciliği ve perakende operasyonları ekseninde faaliyet göstermektedir.
Şirketimizin büyüme hedefleri ve faaliyet gösterdiği pazarlarda odaklanma stratejisi doğrultusunda, Ramstore Makedonya operasyonlarına yönelik yeniden değerlendirme yapılmıştır.
Değerlendirme neticesinde, Ramstore Makedonya'nın %99 hissesine sahip olan, bağlı ortaklığımız Ramstore Bulgaria EAD'nın (Ramstore Bulgaristan") %100 hissesinin CITY PLAZA DOO Skopje'ye ("Alıcı") satışı için görüşmelere başlanmış olup, alıcı ile Şirketimiz arasında söz konusu satışa ilişkin bir ön sözleşme imzalanmıştır.
Konuya ilişkin hisse devir sözleşmesi imzalanmasına yönelik görüşmeler devam etmektedir.
Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması amacıyla bu konuya ilişkin yapılacak görüşmelerin kamuya açıklanmasının ertelenmesine ilişkin daha önce karar alınmıştır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906815


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