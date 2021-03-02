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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.03.2021 11:16



***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Yatırımcılarımızı ve diğer ilgili tarafları bilgilendirmek üzere, Şirketimizin 01 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait operasyonel ve finansal sonuçlarının değerlendirildiği basın bülteni www.migroskurumsal.com adresindeki kurumsal web sitemize yüklenmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914432


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DYOBY 15,97 63.329.376 % 9,99  
KENT 358,90 1.481.180 % 9,99  
VAKFN 19,48 446.326 % 9,99  
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Tam 2.685 2.755 -92,97  
Yarım 1.298 1.332 -44,97  
Çeyrek 651 666 -22,49  
Gümüş.Ons 25,95 25,99 -0,53  
Gümüş Gr. 6,13 6,13 -0,08  
B. Petrol 62,78 62,78 -0,91  
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