***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2021 11:16
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcılarımızı ve diğer ilgili tarafları bilgilendirmek üzere, Şirketimizin 01 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait operasyonel ve finansal sonuçlarının değerlendirildiği basın bülteni www.migroskurumsal.com adresindeki kurumsal web sitemize yüklenmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914432
BIST
11:261.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,45
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
11:267,3006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0046
|Açılış
|: 7,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3516
En Düşük
7,2702
11:268,7724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0180
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8387
En Düşük
8,7606
11:26403,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,00
|Açılış
|: 403,22
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
407,35
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler11:26
|ROYAL
|4,07
|614.725
|% 10,00
|
|SUMAS
|79,20
|197.921
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|63.329.376
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|1.481.180
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|446.326
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|956.654
|% -10,00
|
|OSMEN
|36,66
|91.100
|% -9,93
|
|UMPAS
|1,28
|72.586
|% -8,57
|
|EKIZ
|7,33
|72.259
|% -8,38
|
|TACTR
|25,10
|27.861
|% -7,04
|
|THYAO
|14,96
|2.512.863.886
|% 8,41
|
|PGSUS
|93,65
|581.480.904
|% 5,82
|
|EKGYO
|2,37
|576.756.176
|% 0,85
|
|KOZAL
|131,60
|505.862.471
|% -3,45
|
|SISE
|7,55
|472.193.680
|% -0,53
|
|EKGYO
|2,37
|576.756.176
|% 0,85
|
|THYAO
|14,96
|2.512.863.886
|% 8,41
|
|SKBNK
|1,38
|186.618.096
|% -1,43
|
|PETKM
|5,45
|420.740.485
|% 1,30
|
|KRDMD
|6,98
|453.192.301
|% 1,16
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2972
|7,3006
|% 0,06
|
|Euro
|8,7676
|8,7724
|% -0,20
|
|Sterlin
|10,1137
|10,1644
|% -0,08
|
|Frank
|7,9273
|7,9750
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9420
|1,9517
|% 0,15
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|-7,20
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,99
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,13
|-0,08
|
|B. Petrol
|62,78
|62,78
|-0,91
|