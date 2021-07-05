***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.07.2021 09:09
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, ekli listede belirtilen 21 adet Migros, 14 adet Migros Jet, 1 adet 5M ve 4 adet Macrocenter formatında toplam 40 satış mağazası Haziran ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.
30 Haziran 2021 itibariyle Şirketimizin yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2.405'tir. Şirketimizin toplam net satış alanı 1 milyon 605 bin metrekareye ulaşmıştır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946024
BIST
10:361.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,78
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.381
En Düşük
1.376
10:368,6740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0056
|Açılış
|: 76,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 76,1700
|
8,7122
En Düşük
8,6549
10:3610,3103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0120
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
10,3419
En Düşük
10,2698
10:367,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,06
|Açılış
|: 7,44
|
|Önceki Kapanış
|: 7,39
|
7,45
En Düşük
7,37
BIST En Aktif Hisseler10:36
|VAKFN
|11,77
|7.935.765
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.466.724
|% 10,00
|
|SELVA
|5,90
|17.501.473
|% 9,87
|
|EUKYO
|7,24
|4.992.853
|% 9,70
|
|ISBIR
|6.000,10
|270.005
|% 7,14
|
|PKENT
|2.304,00
|698.668
|% -10,00
|
|TKURU
|178,00
|493.950
|% -9,96
|
|EPLAS
|23,34
|846.221
|% -4,97
|
|METUR
|5,16
|7.457.261
|% -4,44
|
|VERTU
|23,00
|8.430.241
|% -3,36
|
|THYAO
|13,99
|372.122.758
|% 1,82
|
|ARCLK
|32,64
|155.418.135
|% 0,80
|
|SASA
|29,12
|129.593.894
|% 1,75
|
|MEDTR
|31,88
|123.753.641
|% 3,51
|
|KOZAL
|113,30
|98.192.559
|% 0,44
|
|PEKGY
|1,25
|34.655.229
|% 3,31
|
|THYAO
|13,99
|372.122.758
|% 1,82
|
|EKGYO
|1,89
|30.896.467
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,10
|17.715.113
|% 0,00
|
|IZMDC
|2,58
|39.081.991
|% 4,03
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,61
|
|Altın Gr.
|501
|501
|2,19
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.284
|3.366
|19,61
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,74
|
|Gümüş.Ons
|26,56
|26,59
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|0,05
|
|B. Petrol
|76,34
|76,34
|0,17
|