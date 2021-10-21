***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2021 09:07
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Müşterilerimizin online perakendeciliğin gıda ve benzeri iş kollarındaki değişen ve çeşitlenen taleplerine daha iyi cevap verebilmek ve Şirketimizin online kanallarının gelişimini hızlandırabilmek için, söz konusu iş kollarının ayrı bir şirket yapısı altında geliştirilmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olacak yeni bir şirket kurulacak olup, söz konusu şirketin nakden ödenecek olan kuruluş sermayesi 10.000.000 TL olacaktır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971628
BIST
10:241.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.458
En Düşük
1.454
10:249,6254
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1253
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,6637
En Düşük
9,4804
10:2411,2154
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1356
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,2597
En Düşük
11,0404
10:24556,56
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 11,34
|Açılış
|: 556,17
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,55
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler10:24
|SERVE
|15,74
|121.387
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|60.444
|% 9,98
|
|ANGEN
|26,48
|142.345.777
|% 7,03
|
|HLGYO
|2,80
|38.053.466
|% 6,87
|
|GLCVY
|15,89
|137.046.788
|% 5,86
|
|FADE
|8,14
|54.555.193
|% -5,35
|
|IHYAY
|0,85
|3.032.820
|% -4,49
|
|ANELE
|2,69
|3.430.288
|% -4,27
|
|EUYO
|3,52
|170.656
|% -4,09
|
|OLMK
|7,40
|996.081
|% -3,90
|
|GARAN
|9,01
|216.723.593
|% 0,22
|
|SISE
|8,37
|214.157.348
|% 0,12
|
|KRDMD
|7,34
|188.397.789
|% 1,24
|
|SASA
|28,06
|186.610.470
|% 1,67
|
|THYAO
|14,00
|173.943.534
|% 0,21
|
|YKBNK
|2,48
|90.077.499
|% -0,40
|
|KRDMD
|7,34
|188.397.789
|% 1,24
|
|SISE
|8,37
|214.157.348
|% 0,12
|
|GARAN
|9,01
|216.723.593
|% 0,22
|
|TSKB
|1,25
|21.591.940
|% 0,00
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6197
|9,6254
|% 1,32
|
|Euro
|11,2073
|11,2154
|% 1,22
|
|Sterlin
|13,2788
|13,3454
|% 1,53
|
|Frank
|10,4869
|10,5501
|% 1,66
|
|Riyal
|2,5667
|2,5796
|% 1,53
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|9,25
|
|Altın Gr.
|555
|555
|9,41
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,34
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|0,13
|
|B. Petrol
|84,33
|84,33
|-0,28
|
Seans Raporu
10:24
daha fazla
-
10:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 66 kaybederek (% -0.04 ) 1, 567
-
10:32
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, OLMK, AKPAZ
-
10:32XU100
Endeks 1, 456 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 2, 204.00 milyon TL de
-
10:32HLGYO
Yüzde 6.87 oranında artışla 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 477, 394 adet işlem
-
10:31GLCVY
Yüzde 4.53 oranında artışla 15.69 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 176, 427 adet işlem