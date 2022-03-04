***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2022 18:38
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, ekli listede belirtilen 5 adet Migros, 3 adet Migros Jet ve 3 adet Macrocenter formatında toplam 11 satış mağazası Şubat ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.
28 Şubat 2022 itibariyle Şirketimizin yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2.573'tür.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007471
BIST
18:051.991
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -32,54
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.991
18:0514,2144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1002
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
18:0515,5673
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0767
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5215
18:05895,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 16,01
|Açılış
|: 895,47
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
898,75
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|1,41
|22.155.285
|% 41,00
|
|INVES
|27,28
|268.734.806
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.900.738
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.668.710
|% 9,95
|
|VERUS
|51,95
|46.605.130
|% 9,92
|
|AKFGY
|3,01
|69.672.221
|% -7,38
|
|UZERB
|41,10
|323.377
|% -7,01
|
|DOCO
|1.220,40
|28.103.352
|% -6,59
|
|DAGHL
|12,95
|2.822.340
|% -5,95
|
|EDATA
|22,44
|19.862.291
|% -5,79
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% -0,66
|
|EREGL
|34,00
|2.735.353.710
|% -3,79
|
|THYAO
|25,30
|2.055.720.127
|% -2,47
|
|GARAN
|11,85
|1.737.688.632
|% 0,59
|
|ASELS
|24,20
|1.564.134.683
|% 1,60
|
|ODAS
|1,46
|522.455.489
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% -0,66
|
|DOHOL
|2,89
|842.703.266
|% 9,06
|
|YKBNK
|3,65
|729.749.765
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,04
|360.611.855
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1973
|14,2144
|% 0,71
|
|Euro
|15,5194
|15,5673
|% -0,49
|
|Sterlin
|18,7595
|18,8536
|% -0,06
|
|Frank
|15,4373
|15,5303
|% 0,89
|
|Riyal
|3,7843
|3,8033
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|20,42
|
|Altın Gr.
|896
|896
|16,85
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,47
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,24
|
|B. Petrol
|115
|115
|4,38
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58PAMEL
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 109.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 626 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, TCELL, KCHOL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 05 kaybederek (% -1.42 ) 1, 809
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ODAS, GLYHO, INVES, MEDTR, BUCIM, YUNSA
-
17:57
AVTUR, AVOD, MEDTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında