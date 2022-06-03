***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2022 14:28
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, ekli listede belirtilen 8 adet Migros, 8 adet Migros Jet ve 1 adet Macrocenter formatında toplam 17 satış mağazası Mayıs ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.
31 Mayıs 2022 itibariyle Şirketimizin yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2.645'tir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034531
BIST
14:442.600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,64
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.598
14:4416,5199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0659
|Açılış
|: 16,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5414
En Düşük
16,4364
14:4417,7626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0640
|Açılış
|: 17,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
14:44990,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,15
|Açılış
|: 990,96
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler14:44
|DOKTA
|26,76
|4.867.271
|% 9,94
|
|HEDEF
|6,83
|80.241.535
|% 8,41
|
|MZHLD
|95,95
|5.859.704
|% 8,30
|
|CRFSA
|35,12
|98.031.124
|% 8,13
|
|PKENT
|151,00
|44.614.046
|% 7,55
|
|KRSTL
|6,77
|5.504.450
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,51
|241.216.377
|% -9,94
|
|AVGYO
|2,75
|9.262.432
|% -4,84
|
|BURVA
|20,68
|7.125.948
|% -4,26
|
|MNDRS
|3,20
|12.464.569
|% -4,19
|
|SASA
|42,20
|2.751.410.211
|% 4,98
|
|THYAO
|48,88
|2.161.459.935
|% -1,45
|
|KARSN
|7,24
|2.012.520.166
|% 0,70
|
|KRDMD
|15,13
|1.072.807.111
|% -0,66
|
|EREGL
|34,68
|1.042.524.955
|% 0,00
|
|KARSN
|7,24
|2.012.520.166
|% 0,70
|
|DOHOL
|3,93
|562.292.369
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,82
|341.597.731
|% 0,36
|
|TSKB
|2,16
|231.485.041
|% 2,86
|
|YKBNK
|4,84
|394.155.924
|% -0,21
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5108
|16,5199
|% 0,40
|
|Euro
|17,7232
|17,7626
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,6734
|20,7771
|% 0,16
|
|Frank
|17,1253
|17,2285
|% 0,05
|
|Riyal
|4,3865
|4,4085
|% 0,25
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|-1,21
|
|Altın Gr.
|991
|991
|2,31
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.673
|9,00
|
|Tam
|6.541
|6.706
|6,31
|
|Yarım
|3.162
|3.244
|3,05
|
|Çeyrek
|1.586
|1.622
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,50
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|0,11
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,53
|