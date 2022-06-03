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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.06.2022 14:28
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin, ekli listede belirtilen 8 adet Migros, 8 adet Migros Jet ve 1 adet Macrocenter formatında toplam 17 satış mağazası Mayıs ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.
31 Mayıs 2022 itibariyle Şirketimizin yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2.645'tir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034531


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MZHLD 95,95 5.859.704 % 8,30  
CRFSA 35,12 98.031.124 % 8,13  
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