***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2022 18:29
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, ekli listede belirtilen 39 adet Migros ve 12 adet Migros Jet formatında toplam 51 satış mağazası Kasım ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.
30 Kasım 2022 itibariyle Şirketimizin yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2.840'tır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085584
BIST
18:054.827
En Yüksek
|Değişim
|: -3,46%
|| -173,10
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.773
18:0518,6335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 18,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
18:0519,6209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1086
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6660
En Düşük
19,4674
18:051.068,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,62
|Açılış
|: 1.068,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.071,79
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|4,40
|64.083.319
|% 10,00
|
|SNICA
|34,80
|652.924.645
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|598.444.727
|% 9,99
|
|LIDER
|68,35
|16.888.130
|% 9,98
|
|ALFAS
|219,20
|493.883.258
|% 9,98
|
|VBTYZ
|67,50
|42.536.266
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|2.550.418
|% -10,00
|
|PRDGS
|12,07
|56.703.873
|% -9,99
|
|EUREN
|15,08
|946.103.792
|% -9,94
|
|HEDEF
|21,12
|40.494.714
|% -9,74
|
|KRDMD
|16,78
|14.994.016.336
|% -5,20
|
|THYAO
|134,70
|10.679.323.637
|% -0,66
|
|ASELS
|49,38
|7.128.829.004
|% 0,69
|
|PETKM
|17,06
|5.884.826.601
|% -5,22
|
|EREGL
|40,70
|4.772.492.293
|% -4,42
|
|KRDMD
|16,78
|14.994.016.336
|% -5,20
|
|EKGYO
|6,92
|3.011.780.383
|% -4,42
|
|PETKM
|17,06
|5.884.826.601
|% -5,22
|
|ADESE
|1,95
|615.375.834
|% 6,56
|
|ISCTR
|9,89
|2.879.831.609
|% -3,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6313
|18,6335
|% -0,01
|
|Euro
|19,6022
|19,6209
|% 0,56
|
|Sterlin
|22,7207
|22,8347
|% 0,78
|
|Frank
|19,7347
|19,8535
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9406
|4,9654
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|12,99
|
|Altın Gr.
|1.068
|1.068
|6,74
|
|Cumhuriyet
|7.146
|7.254
|11,00
|
|Tam
|7.193
|7.249
|49,00
|
|Yarım
|3.483
|3.544
|24,00
|
|Çeyrek
|1.747
|1.771
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,75
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|13,59
|13,61
|0,30
|
|B. Petrol
|77,65
|77,65
|-1,70
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PEKGY
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 954, 296 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, BIMAS, KOZAL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -165, 2 kaybederek (% -3.77 ) 4, 211
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, VKING, SNPAM, ERCB, LIDER, EMNIS, KRDMA, BARMA, KRONT, YESIL
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PRDGS, UZERB, EUREN, VBTYZ