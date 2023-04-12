***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2023 09:34
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Tez-Koop. İş Sendikası arasında yürütülmekte olan ve 01.01.2023 - 31.12.2025 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre
Birinci yıl için brüt ücretlere kıdem yıllarına göre Ocak'ta %56 - %71 arası değişen oranlarda Temmuz'da ise sabit %15 oranında, ikinci ve üçüncü yıl ise TÜİK tarafından belirlenen yıllık TÜFE artışı oranında zam yapılacaktır. Sosyal yardımlarda ise yıllık %66 ile %82 arasında değişen oranlarda artış yapılacaktır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136635
BIST
10:195.140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,92
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.142
En Düşük
5.121
10:1919,3148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0304
|Açılış
|: 19,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3273
En Düşük
19,2721
10:1921,1077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0805
|Açılış
|: 21,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,1655
En Düşük
20,9931
10:191.251,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 8,29
|Açılış
|: 1.251,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.254,45
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler10:17
|MARKA
|23,98
|4.701.351
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|27.389.708
|% 9,99
|
|ATSYH
|107,50
|1.022.648
|% 9,69
|
|KUVVA
|42,00
|292.110
|% 9,26
|
|BURCE
|64,35
|10.510.147
|% 6,28
|
|ONCSM
|111,60
|21.526.069
|% -7,00
|
|HEDEF
|22,02
|12.735.807
|% -6,85
|
|MSGYO
|5,89
|93.947
|% -4,54
|
|ATLAS
|3,31
|445.775
|% -4,34
|
|YYAPI
|2,95
|21.146.074
|% -4,22
|
|KOZAL
|22,72
|565.901.208
|% 1,79
|
|THYAO
|133,90
|535.289.606
|% 0,68
|
|ISCTR
|12,23
|311.131.339
|% 0,66
|
|SISE
|44,40
|292.738.892
|% 0,82
|
|GESAN
|83,35
|221.981.993
|% -1,36
|
|ZOREN
|5,33
|150.838.089
|% -0,56
|
|ISCTR
|12,23
|311.131.339
|% 0,66
|
|KOZAL
|22,72
|565.901.208
|% 1,79
|
|EKGYO
|7,11
|173.945.319
|% 0,98
|
|SKBNK
|2,60
|61.235.245
|% 1,56
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3056
|19,3148
|% 0,16
|
|Euro
|21,0860
|21,0989
|% 0,34
|
|Sterlin
|23,9292
|24,0492
|% 0,10
|
|Frank
|21,3156
|21,4440
|% 0,17
|
|Riyal
|5,1324
|5,1581
|% 0,07
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.015
|11,51
|
|Altın Gr.
|1.251
|1.252
|8,53
|
|Cumhuriyet
|8.487
|8.615
|37,00
|
|Tam
|8.580
|8.659
|42,00
|
|Yarım
|4.191
|4.237
|20,00
|
|Çeyrek
|2.095
|2.119
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,33
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|15,71
|15,73
|0,18
|
|B. Petrol
|85,77
|85,77
|0,16
|