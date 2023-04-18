***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.04.2023 15:05
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.05.2018, 17.08.2018, 07.08.2019, 29.07.2020, 28.08.2020, 27.07.2021, 09.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Migros Ticaret A.Ş.'nin 'AAA(tur)' olan ulusal uzun vadeli kredi notunu gözden geçirmiş ve en yüksek not olan 'AAA(tur)' olarak teyit etmiştir. Not görünümü de "durağan" olarak teyit edilmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139699
BIST
16:375.036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -23,34
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.105
En Düşük
5.028
16:3719,4077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 20,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,6779
En Düşük
19,3667
16:3721,2909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0991
|Açılış
|: 21,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,6002
En Düşük
21,1634
16:371.244,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,20
|Açılış
|: 1.244,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.267,19
En Düşük
1.242,03
BIST En Aktif Hisseler16:37
|BRSAN
|133,10
|291.422.908
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|28.030.464
|% 9,95
|
|ONCSM
|96,10
|87.544.430
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|14.323.379
|% 9,94
|
|SMART
|8,52
|35.749.503
|% 9,94
|
|IMASM
|57,15
|44.778.116
|% -9,91
|
|LIDER
|99,05
|50.991.738
|% -8,29
|
|BALAT
|15,49
|1.092.308
|% -6,97
|
|SNKRN
|25,30
|742.630
|% -5,95
|
|AYCES
|81,35
|24.634.710
|% -5,74
|
|KOZAL
|24,50
|6.794.289.114
|% -0,57
|
|KOZAA
|48,32
|3.110.245.379
|% -2,46
|
|THYAO
|136,00
|2.678.049.572
|% 0,22
|
|EREGL
|34,92
|1.437.547.210
|% -0,63
|
|SISE
|42,58
|1.213.213.199
|% -1,84
|
|KOZAL
|24,50
|6.794.289.114
|% -0,57
|
|EKGYO
|6,73
|736.244.044
|% -1,03
|
|ISCTR
|12,02
|934.279.039
|% 0,08
|
|YKBNK
|10,23
|704.488.771
|% 0,79
|
|KOZAA
|48,32
|3.110.245.379
|% -2,46
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4009
|19,4077
|% 0,08
|
|Euro
|21,2821
|21,2909
|% 0,47
|
|Sterlin
|24,0258
|24,1463
|% 0,50
|
|Frank
|21,5147
|21,6443
|% 0,19
|
|Riyal
|5,1582
|5,1841
|% 0,18
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|0,79
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|2,40
|
|Cumhuriyet
|8.816
|8.949
|62,00
|
|Tam
|8.826
|8.954
|16,00
|
|Yarım
|4.310
|4.377
|8,00
|
|Çeyrek
|2.155
|2.189
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,01
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,58
|15,60
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,70
|84,70
|-0,06
|