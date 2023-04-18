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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.04.2023 15:05
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.05.2018, 17.08.2018, 07.08.2019, 29.07.2020, 28.08.2020, 27.07.2021, 09.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Migros Ticaret A.Ş.'nin 'AAA(tur)' olan ulusal uzun vadeli kredi notunu gözden geçirmiş ve en yüksek not olan 'AAA(tur)' olarak teyit etmiştir. Not görünümü de "durağan" olarak teyit edilmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139699


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Altın Gr. 1.245 1.245 2,40  
Cumhuriyet 8.816 8.949 62,00  
Tam 8.826 8.954 16,00  
Yarım 4.310 4.377 8,00  
Çeyrek 2.155 2.189 1,00  
Gümüş.Ons 24,97 25,01 -0,05  
Gümüş Gr. 15,58 15,60 -0,01  
B. Petrol 84,70 84,70 -0,06  
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