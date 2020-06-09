***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSMGTI62228 ISIN kodlu, 728 gün vadeli, gösterge üzerine değişken faizli tahvil ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 08.06.2022Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSMGTI62228Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 10.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 09.09.2020 08.09.2020 09.09.2020 2,5309 10,1514 10,54482 09.12.2020 08.12.2020 09.12.20203 10.03.2021 09.03.2021 10.03.20214 09.06.2021 08.06.2021 09.06.20215 08.09.2021 07.09.2021 08.09.20216 08.12.2021 07.12.2021 08.12.20217 09.03.2022 08.03.2022 09.03.20228 08.06.2022 07.06.2022 08.06.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.07.2019 tarih ve 41/927 sayılı kararı ile onaylanan 1.000.000.000.-TL'lik ihraç tavanı kapsamında, tamamı nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilen, 150.000.000.-TL nominal değerli, TRSMGTI62228 ISIN kodlu, 2 yıl vadeli (728 gün), gösterge üzerine değişken faizli tahvillere ilişkin satış tamamlanmıştır. Ek getiri oranı %1,25 olan tahvilin vade başlangıç tarihi 10.06.2020 olacaktır. TRSMGTI62228 ISIN kodlu tahvilimizin 1. kupon faiz oranı %2,5309'dur. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850364BIST