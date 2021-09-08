***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.09.2021 18:48
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSMGTI62228 ISIN Kodlu Tahvilin 5. Kupon Faiz Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 08.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSMGTI62228
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 10.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Kupon Sayısı 8
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 09.09.2020 08.09.2020 09.09.2020 2,5309 10,1514 10,5448 3.796.350 Evet
2 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 3,4616 13,8844 14,625 5.192.400 Evet
3 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021 3,6202 14,5206 15,3314 5.430.300 Evet
4 09.06.2021 08.06.2021 09.06.2021 4,1221 16,5337 17,5884 6.183.150 Evet
5 08.09.2021 07.09.2021 08.09.2021 4,7002 18,8525 20,229 7.050.300 Evet
6 08.12.2021 07.12.2021 08.12.2021 4,6366 18,5974 19,9363
7 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022
8 08.06.2022 07.06.2022 08.06.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 09.06.2021 tarihli açıklamasında kupon faiz oranı %4,7002 olarak duyurulan TRSMGTI62228 ISIN kodlu tahvilin beşinci kupon ödemesi 08 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962897
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