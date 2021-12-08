***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSMGTI62228 ISIN Kodlu Tahvilin 6. Kupon Faiz ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 08.06.2022Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSMGTI62228Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 10.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 09.09.2020 08.09.2020 09.09.2020 2,5309 10,1514 10,5448 3.796.350 Evet2 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 3,4616 13,8844 14,625 5.192.400 Evet3 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021 3,6202 14,5206 15,3314 5.430.300 Evet4 09.06.2021 08.06.2021 09.06.2021 4,1221 16,5337 17,5884 6.183.150 Evet5 08.09.2021 07.09.2021 08.09.2021 4,7002 18,8525 20,229 7.050.300 Evet6 08.12.2021 07.12.2021 08.12.2021 4,6366 18,5974 19,9363 6.954.900 Evet7 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022 5,2371 21,006 22,72118 08.06.2022 07.06.2022 08.06.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 08.09.2021 tarihli açıklamasında kupon faiz oranı %4,6366 olarak duyurulan TRSMGTI62228 ISIN kodlu tahvilin altıncı kupon ödemesi 08 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982133BIST