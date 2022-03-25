***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSMGTI62319 ISIN Kodlu Tahvilin 3. Kupon Faiz ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 23.06.2023Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSMGTI62319Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 25.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.09.2021 23.09.2021 24.09.2021 5,2787 21,1729 22,9158 15.836.100 Evet2 24.12.2021 23.12.2021 24.12.2021 4,6206 18,5331 19,8628 13.861.800 Evet3 25.03.2022 24.03.2022 25.03.2022 4,0611 16,2892 17,3123 12.183.300 Evet4 24.06.2022 23.06.2022 24.06.20225 23.09.2022 22.09.2022 23.09.20226 23.12.2022 22.12.2022 23.12.20227 24.03.2023 23.03.2023 24.03.20238 23.06.2023 22.06.2023 23.06.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.06.2023 22.06.2023 23.06.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin TRSMGTI62319 ISIN kodlu tahvilin üçüncü kupon ödemesi 25 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013195BIST