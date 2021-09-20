***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.09.2021 19:15
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Dr. Affan Nomak Yatırımcı İlişkileri ve Risk Yönetimi Direktörü, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 01.03.2002 0216 579 3000 malimigros@migros.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 204627 / 700482
Ahmet Hüsamettin Özkök Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Uyum Müdürü 19.11.2012 0216 579 3000 / 0216 579 3405 malimigros@migros.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı 209815 / 702068 / 306256
Cansel Yağmurlu Dağcı Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 08.04.2019 0216 579 3000 / 0216 579 3405 malimigros@migros.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 915101
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964616
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -27,52
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.386
18:058,6820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0352
|Açılış
|: 8,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
18:0510,1879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0477
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
18:05491,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,74
|Açılış
|: 491,77
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
492,96
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BALAT
|9,46
|2.101.609
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,15
|25.292.039
|% 9,99
|
|EDIP
|3,76
|61.073.276
|% 9,94
|
|HUBVC
|11,61
|73.658.243
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|8.485.183
|% 9,92
|
|KTSKR
|58,45
|5.489.880
|% -9,94
|
|NUGYO
|13,23
|11.217.115
|% -9,94
|
|BMSCH
|8,44
|46.048.935
|% -9,93
|
|AVGYO
|2,74
|36.197.143
|% -9,87
|
|BRYAT
|374,60
|70.928.074
|% -8,57
|
|TEZOL
|17,94
|1.526.938.817
|% -2,71
|
|THYAO
|12,81
|1.507.050.650
|% 0,71
|
|GARAN
|9,08
|1.283.323.498
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,38
|542.034.832
|% -2,86
|
|EREGL
|16,49
|523.252.655
|% -3,23
|
|YKBNK
|2,38
|542.034.832
|% -2,86
|
|GARAN
|9,08
|1.283.323.498
|% -3,30
|
|EKGYO
|1,78
|235.276.173
|% -2,20
|
|THYAO
|12,81
|1.507.050.650
|% 0,71
|
|ODAS
|1,35
|142.255.354
|% -2,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6776
|8,6820
|% 0,41
|
|Euro
|10,1832
|10,1879
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,8109
|11,8701
|% -0,24
|
|Frank
|9,3192
|9,3753
|% 0,88
|
|Riyal
|2,3079
|2,3195
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|7,78
|
|Altın Gr.
|491
|491
|3,21
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.296
|19,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|21,45
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|10,38
|
|Çeyrek
|784
|801
|5,18
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,23
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,04
|
|B. Petrol
|73,96
|73,96
|-1,38
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NIBAS
Yüzde -6.12 oranında düşüşle 10.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 755, 263 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 76 kaybederek (% -1.99 ) 1, 221
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, METRO, OYLUM
-
17:58
HUBVC, TGSAS, METRO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
KTSKR, MEDTR, NIBAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında