***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoDr. Affan Nomak Yatırımcı İlişkileri ve Risk Yönetimi Direktörü, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 01.03.2002 0216 579 3000 malimigros@migros.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 204627 / 700482Ahmet Hüsamettin Özkök Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Uyum Müdürü 19.11.2012 0216 579 3000 / 0216 579 3405 malimigros@migros.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı 209815 / 702068 / 306256Cansel Yağmurlu Dağcı Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 08.04.2019 0216 579 3000 / 0216 579 3405 malimigros@migros.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 915101http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964616BIST