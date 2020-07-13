***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
13.07.2020 12:03
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Türkçe
Sürdürülebilirlik Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin www.migroskurumsal.com adresindeki kurumsal web sitemize yüklenmiştir. 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu
Şirket, yayınlamış olduğu bu Sürdürülebilirlik Raporu ile 2019 yılı içinde Migros'un çevresel, sosyal ve ekonomik etkisine dair performansını sunmuş, ayrıca sürdürülebilirlik ile ilgili gelecek hedeflerini açıklamıştır. Raporda iç ve dış paydaşlara yönelik öncelikli konular ile ilgili şeffaf bilgiler sunulması amaçlanmıştır. Migros Sürdürülebilirlik Raporu, GRI Standartları'na uyumlu olarak hazırlanmıştır. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859306
BIST
14:51117.698
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 2.889,16
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
117.761
En Düşük
116.126
14:516,8676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
14:517,7887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0276
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7904
En Düşük
7,7554
14:51399,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,53
|Açılış
|: 399,49
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,62
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|539,00
|39.375.979
|% 10,00
|
|KENT
|1.031,80
|16.351.872
|% 10,00
|
|BFREN
|414,40
|13.633.206
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|544.342
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|544.342
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,11
|2.554.331
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,26
|1.159.671
|% -9,48
|
|TSPOR
|5,84
|466.356.421
|% -6,41
|
|KSTUR
|51,95
|110.006
|% -5,37
|
|UZERB
|4,73
|44.942
|% -5,02
|
|EKGYO
|2,23
|1.141.099.873
|% 3,24
|
|THYAO
|11,98
|743.925.021
|% 1,27
|
|ODAS
|2,83
|520.346.367
|% 5,20
|
|GARAN
|7,95
|509.961.524
|% 1,79
|
|TSPOR
|5,84
|466.356.421
|% -6,41
|
|EKGYO
|2,23
|1.141.099.873
|% 3,24
|
|ODAS
|2,83
|520.346.367
|% 5,20
|
|YKBNK
|2,38
|335.312.139
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,78
|243.889.018
|% 7,88
|
|SKBNK
|1,60
|170.743.168
|% 3,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6222
|8,6654
|% -0,14
|
|Frank
|7,2571
|7,3009
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|9,96
|
|Altın Gr.
|399
|400
|2,54
|
|Cumhuriyet
|2.597
|2.615
|10,10
|
|Tam
|2.675
|2.683
|10,40
|
|Yarım
|1.298
|1.313
|5,10
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,15
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|4,23
|4,24
|0,11
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|-0,44
|
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