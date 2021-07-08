***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin www.migroskurumsal.com adresindeki kurumsal web sitemize yüklenmiştir. 2020 Yılı Sürdürülebilirlik RaporuŞirket, yayınlamış olduğu bu Sürdürülebilirlik Raporu ile 2020 yılı içinde Migros'un çevresel, sosyal ve ekonomik etkisine dair performansını sunmuş, ayrıca sürdürülebilirlik ile ilgili gelecek hedeflerini açıklamıştır. Raporda iç ve dış paydaşlara yönelik öncelikli konular ile ilgili şeffaf bilgiler sunulması amaçlanmıştır. Migros Sürdürülebilirlik Raporu, GRI Standartları'na uyumlu olarak hazırlanmıştır. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948740BIST