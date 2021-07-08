***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
08.07.2021 16:01
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sürdürülebilirlik Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin www.migroskurumsal.com adresindeki kurumsal web sitemize yüklenmiştir. 2020 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu
Şirket, yayınlamış olduğu bu Sürdürülebilirlik Raporu ile 2020 yılı içinde Migros'un çevresel, sosyal ve ekonomik etkisine dair performansını sunmuş, ayrıca sürdürülebilirlik ile ilgili gelecek hedeflerini açıklamıştır. Raporda iç ve dış paydaşlara yönelik öncelikli konular ile ilgili şeffaf bilgiler sunulması amaçlanmıştır. Migros Sürdürülebilirlik Raporu, GRI Standartları'na uyumlu olarak hazırlanmıştır. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948740
BIST
16:131.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -11,76
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
16:138,6890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
16:1310,3288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0783
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:13507,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,63
|Açılış
|: 507,40
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:13
|TUREX
|11,57
|11.453.930
|% 9,98
|
|BIOEN
|28,50
|276.808.803
|% 6,82
|
|DERHL
|4,39
|16.000.838
|% 6,30
|
|SELVA
|6,65
|49.933.465
|% 5,22
|
|ATATP
|28,10
|20.189.079
|% 3,92
|
|FADE
|19,70
|41.787.502
|% -8,63
|
|IDEAS
|59,40
|1.372.803
|% -5,49
|
|BERA
|11,80
|195.379.136
|% -4,61
|
|CASA
|125,00
|65.623
|% -3,99
|
|RALYH
|3,92
|1.487.832
|% -3,69
|
|BIOEN
|28,50
|276.808.803
|% 6,82
|
|BERA
|11,80
|195.379.136
|% -4,61
|
|GWIND
|3,80
|154.099.486
|% 1,88
|
|BASGZ
|13,14
|105.420.592
|% 0,77
|
|AGHOL
|23,02
|85.989.885
|% -0,35
|
|PEKGY
|1,23
|69.430.337
|% -0,81
|
|GWIND
|3,80
|154.099.486
|% 1,88
|
|IHLGM
|1,02
|21.048.656
|% -0,97
|
|BERA
|11,80
|195.379.136
|% -4,61
|
|BIOEN
|28,50
|276.808.803
|% 6,82
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6863
|8,6890
|% 0,04
|
|Euro
|10,2996
|10,3288
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,9248
|11,9846
|% -0,23
|
|Frank
|9,4517
|9,5086
|% 1,15
|
|Riyal
|2,3105
|2,3221
|% 0,07
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|11,65
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,15
|
|Cumhuriyet
|3.364
|3.415
|21,00
|
|Tam
|3.349
|3.433
|26,56
|
|Yarım
|1.619
|1.661
|12,85
|
|Çeyrek
|812
|830
|6,43
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,36
|73,36
|-0,07
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 87 kaybederek (% -0.80 ) 1, 220
-
16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, TUREX, SILVR, AVGYO
-
16:21
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SRVGY, SANEL, KATMR, SNGYO
-
16:21
MEGAP, TKURU, BIOEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:21
DENGE, ERBOS, UZERB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında