***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.11.2022 10:06
***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIATK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIATK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077107
BIST
18:054.217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
0
En Düşük
0
18:0518,6083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0420
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6380
|
18,6527
En Düşük
18,5206
18:0518,5086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0173
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,5729
En Düşük
18,3801
18:05999,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,87
|Açılış
|: 999,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
998,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|58,80
|26.302.197
|% 0,00
|
|ADEL
|65,70
|15.570.961
|% 0,00
|
|ADESE
|1,33
|138.898.927
|% 0,00
|
|AGHOL
|89,55
|216.768.041
|% 0,00
|
|AGESA
|31,28
|78.676.290
|% 0,00
|
|ACSEL
|58,80
|26.302.197
|% 0,00
|
|ADEL
|65,70
|15.570.961
|% 0,00
|
|ADESE
|1,33
|138.898.927
|% 0,00
|
|AGESA
|31,28
|78.676.290
|% 0,00
|
|AGHOL
|89,55
|216.768.041
|% 0,00
|
|THYAO
|104,20
|11.765.115.520
|% 0,00
|
|EREGL
|33,30
|6.407.976.766
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 0,00
|
|TUPRS
|428,20
|4.285.211.406
|% 0,00
|
|ASELS
|35,12
|3.869.751.941
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,60
|2.027.743.201
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,95
|2.941.430.175
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,27
|2.667.011.196
|% 0,00
|
|HALKB
|8,54
|1.953.168.970
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6016
|18,6083
|% 0,23
|
|Euro
|18,4946
|18,5086
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,0071
|21,1124
|% -0,26
|
|Frank
|18,6031
|18,7152
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9337
|4,9584
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|-10,12
|
|Altın Gr.
|999
|999
|-4,61
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.684
|6.753
|119,00
|
|Yarım
|3.257
|3.303
|59,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.652
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,58
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,27
|12,29
|-0,18
|
|B. Petrol
|97,69
|97,69
|-0,88
|