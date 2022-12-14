***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2022 21:03
***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIATK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087024
BIST
11:155.245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -11,16
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.230
11:1518,6478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 18,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
11:1519,8295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0141
|Açılış
|: 19,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,8731
En Düşük
19,7315
11:151.084,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,37
|Açılış
|: 1.084,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler11:13
|ISKUR
|825.000,00
|825.000
|% 10,00
|
|OZSUB
|24,02
|87.701.195
|% 9,98
|
|KUYAS
|27,98
|28.183.443
|% 9,98
|
|RALYH
|48,54
|156.420.699
|% 9,97
|
|ORMA
|78,95
|564.808
|% 9,96
|
|GEDIK
|7,48
|17.056.584
|% -22,25
|
|SNPAM
|19,00
|135.717
|% -7,32
|
|KSTUR
|330,10
|113.224
|% -6,78
|
|HUNER
|13,51
|54.008.615
|% -6,25
|
|SMRTG
|100,10
|276.770.880
|% -5,57
|
|KRDMD
|18,47
|3.766.212.464
|% -1,86
|
|THYAO
|143,00
|2.492.589.050
|% -0,69
|
|ASELS
|59,75
|2.220.577.982
|% 0,67
|
|TTKOM
|21,10
|2.002.450.455
|% 5,87
|
|PETKM
|18,22
|1.738.714.379
|% -0,49
|
|EKGYO
|8,11
|1.672.627.159
|% 2,53
|
|KRDMD
|18,47
|3.766.212.464
|% -1,86
|
|YKBNK
|11,78
|1.465.273.742
|% 1,99
|
|SKBNK
|2,78
|332.575.376
|% 0,72
|
|ISCTR
|11,45
|1.202.800.438
|% 2,14
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6464
|18,6499
|% 0,04
|
|Euro
|19,8233
|19,8314
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,9888
|23,1041
|% 0,06
|
|Frank
|20,0000
|20,1204
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9453
|4,9701
|% 0,03
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|-1,20
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|7.255
|7.365
|72,00
|
|Tam
|7.277
|7.330
|-14,00
|
|Yarım
|3.524
|3.584
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.767
|1.791
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,21
|-0,02
|
|B. Petrol
|80,61
|80,61
|-0,07
|
Seans Raporu
11:13
daha fazla
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11:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 5 kaybederek (% -0.12 ) 5, 642
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11:28
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, KRDMD, TRKCM
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11:28XU100
Endeks 5, 246 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 40, 968.00 milyon TL de
-
11:28BRKSN
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 23.66 lira fiyatla işlem gören hissede 92, 985 adet işlem
-
11:27SASA
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 113.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 848, 299 adet işlem