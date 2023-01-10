***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 12:28
***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIATK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIATK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099319
BIST
13:465.160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -11,21
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
13:4618,7752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0046
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
13:4620,1695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0206
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
13:461.130,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,95
|Açılış
|: 1.130,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler13:44
|EUHOL
|2,31
|67.464.430
|% 11,06
|
|SDTTR
|51,50
|3.517.090
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|39.572.279
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.445.287
|% 10,00
|
|MAKIM
|23,80
|101.815.509
|% 9,98
|
|VKING
|33,30
|716.549
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,46
|712.117
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|190.403.845
|% -9,83
|
|KATMR
|2,32
|294.663.921
|% -9,73
|
|POLTK
|1.944,30
|43.020.561
|% -9,36
|
|ASELS
|60,30
|4.021.795.773
|% 2,03
|
|THYAO
|137,40
|3.726.076.995
|% -0,72
|
|EREGL
|39,98
|3.379.646.358
|% 0,40
|
|KRDMD
|18,91
|2.722.146.613
|% 0,64
|
|EKGYO
|8,89
|2.373.250.998
|% 1,83
|
|EKGYO
|8,89
|2.373.250.998
|% 1,83
|
|YKBNK
|10,01
|1.573.352.359
|% -1,09
|
|KRDMD
|18,91
|2.722.146.613
|% 0,64
|
|KATMR
|2,32
|294.663.921
|% -9,73
|
|SKBNK
|2,84
|292.380.657
|% 0,00
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7694
|18,7823
|% 0,06
|
|Euro
|20,1619
|20,1673
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,7795
|22,8937
|% -0,04
|
|Frank
|20,3010
|20,4233
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9855
|5,0105
|% 0,10
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|3,49
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|2,13
|
|Cumhuriyet
|7.627
|7.742
|-18,00
|
|Tam
|7.657
|7.709
|1,00
|
|Yarım
|3.720
|3.771
|0,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.886
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,59
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,23
|-0,05
|
|B. Petrol
|79,83
|79,83
|0,18
|