***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKarar Bağımsız Denetim A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi25.03.2022Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin 25.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 10.03.2022 tarihinde alınan 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar genel kurul tarafından onaylanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013239BIST