***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Esas Sözleşme
04.12.2023 08:46
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 28/11/2023 28/11/2023 10967
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221733
BIST
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10:538.001
En Düşük
|Değişim
|: -0,31%
|| -25,16
|Açılış
|: 8.051
|
|Önceki Kapanış
|: 8.026
|
7.992
En Yüksek
8.070
10:5328,9268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0308
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,2476
En Düşük
28,7960
10:5331,4370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0236
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3500
|
31,8870
En Düşük
31,3598
10:531.923,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,46
|Açılış
|: 1.923,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
|
1.997,75
En Düşük
1.921,58
BIST En Aktif Hisseler10:51
|EKOS
|33,00
|94.922.652
|% 10,00
|
|ELITE
|74,40
|54.814.689
|% 6,29
|
|AZTEK
|157,20
|96.327.674
|% 5,79
|
|LIDER
|175,00
|49.374.349
|% 5,74
|
|EYGYO
|28,04
|30.808.256
|% 5,18
|
|ENSRI
|25,06
|4.225.687
|% -9,99
|
|DAPGM
|36,04
|670.646.173
|% -8,99
|
|KTLEV
|52,25
|106.638.404
|% -8,09
|
|MEKAG
|78,05
|52.038.760
|% -4,70
|
|TERA
|38,02
|10.265.129
|% -4,52
|
|DAPGM
|36,04
|670.646.173
|% -8,99
|
|BINHO
|293,00
|462.024.149
|% 2,00
|
|ASTOR
|108,20
|223.533.297
|% -1,64
|
|TABGD
|143,90
|176.381.049
|% -1,03
|
|REEDR
|25,86
|120.672.193
|% -0,92
|
|DAPGM
|36,04
|670.646.173
|% -8,99
|
|MHRGY
|5,24
|29.353.986
|% -0,38
|
|SEGYO
|6,29
|34.612.436
|% 1,62
|
|REEDR
|25,86
|120.672.193
|% -0,92
|
|KCAER
|29,24
|86.100.847
|% -2,34
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9032
|28,9137
|% 0,06
|
|Euro
|31,4181
|31,4297
|% -0,10
|
|Sterlin
|36,5387
|36,7220
|% -0,20
|
|Frank
|32,9459
|33,1444
|% -0,48
|
|Riyal
|7,6900
|7,7286
|% 0,13
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,16
|25,20
|% 0,66
|
|Platin
|925,67
|927,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|983,00
|987,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,13
|78,13
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.064,66
|2.065,02
|% 0,66
|