***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor
04.08.2022 18:41
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -578.238 1.832.335 106.696 13.736.439 22.189.563 67.286.795 67.286.795
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-106.696 22.296.259 -22.189.563 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
317.433 17.337.467 17.654.900 17.654.900
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -260.805 1.832.335 36.032.698 17.337.467 84.941.695 84.941.695
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
38.000.000 116.667.204 -1.193.437 1.832.335 36.032.698 54.155.781 245.494.581 245.494.581
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.100.172 53.055.609 -54.155.781 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-283.003 107.021.929 106.738.926 106.738.926
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
38.000.000 116.667.204 -1.476.440 2.932.507 89.088.307 107.021.929 352.233.507 352.233.507
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.087.456 13.580.385
Dönem Karı (Zararı)
107.021.929 17.337.467
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.652.483 3.216.360
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[9-10-11-12] 8.711.071 1.875.799
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-423.941 -315.247
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[5] -423.941 -315.247
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.083.747 -103.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[17] 1.083.747 -373.320
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
269.843
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.023.160 2.195.438
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.023.160 2.195.438
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[18] -1.741.554 -436.153
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-72.414.402 -6.820.236
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.811.728 -27.330.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
[5] -56.811.728 -27.330.308
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.223 8.740.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[7] -45.223 8.740.531
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[8] 1.267.225 -1.280.126
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[14] -1.434.903 -295.653
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.948.908 15.157.041
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
[5] -4.948.908 15.157.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[17] 483.069 340.535
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
264.201 -25.885
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] 264.201 -25.885
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[14] -6.355.766 298.732
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.832.369 -2.425.103
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
[16] -760.076 -1.022.713
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
[16] -4.072.293 -1.402.390
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
45.260.010 13.733.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-172.554 -153.206
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-71.034.070 -19.554.088
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
576.271
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[11-12] -71.610.341 -25.054.108
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[10] 5.500.020
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.563.475 3.934.870
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.563.475 3.934.870
Kredilerden Nakit Girişleri
[6] 23.563.475 3.934.870
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.383.139 -2.038.833
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.383.139 -2.038.833
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 68.406.511 8.417.053
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 66.023.372 6.378.220
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 66.023.372 68.406.511
Ticari Alacaklar
[4] 112.575.394 55.339.725
Diğer Alacaklar
[5] 628.822 583.599
Stoklar
[7] 3.853.001 5.120.226
Peşin Ödenmiş Giderler
[13] 2.083.886 1.301.328
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[14] 72.288
Diğer Dönen Varlıklar
[15] 3.358.583 2.895.615
ARA TOPLAM
188.523.058 133.719.292
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
188.523.058 133.719.292
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[9] 4.325.000 4.325.000
Maddi Duran Varlıklar
[10] 1.259.174 963.307
Kullanım Hakkı Varlıkları
[8] 784.670 995.228
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[11] 221.875.185 159.061.224
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
216.261.112 153.252.814
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.614.073 5.808.410
Peşin Ödenmiş Giderler
[13] 8.667 19.067
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[17] 3.138.289 1.396.735
Diğer Duran Varlıklar
[15] 1.226.804 194.663
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
232.617.789 166.955.224
TOPLAM VARLIKLAR
421.140.847 300.674.516
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.183.993 279.457
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 22.183.993 279.457
Banka Kredileri
21.308.871
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
875.122 279.457
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.792.800 3.947.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.792.800 3.947.800
Banka Kredileri
[5] 6.792.800 3.947.800
Ticari Borçlar
[4] 30.487.175 35.171.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[16] 1.300.953 817.884
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.280.353 8.636.119
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[15] 2.280.353 8.636.119
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[17] 159.688
Kısa Vadeli Karşılıklar
626.865 518.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
[16] 356.555 247.773
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
[12] 270.310 270.310
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[15] 201.480 723.581
ARA TOPLAM
64.033.307 50.094.806
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.033.307 50.094.806
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.361.599 2.547.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.361.599 2.547.660
Banka Kredileri
[5] 1.125.236 1.506.393
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
236.363 1.041.267
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.512.434 2.537.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
[16] 3.512.434 2.537.469
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.874.033 5.085.129
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
68.907.340 55.179.935
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
[18] 352.233.507 245.494.581
Ödenmiş Sermaye
38.000.000 38.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
116.667.204 116.667.204
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.476.440 -1.193.437
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.476.440 -1.193.437
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.476.440 -1.193.437
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.932.507 1.832.335
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
89.088.307 36.032.698
Net Dönem Karı veya Zararı
107.021.929 54.155.781
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
352.233.507 245.494.581
TOPLAM KAYNAKLAR
421.140.847 300.674.516
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
[19] 186.302.725 65.114.735 124.881.268 43.541.567
Satışların Maliyeti
[19] -75.877.524 -45.591.531 -39.783.498 -35.246.235
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
110.425.201 19.523.204 85.097.770 8.295.332
BRÜT KAR (ZARAR)
110.425.201 19.523.204 85.097.770 8.295.332
Genel Yönetim Giderleri
[20] -8.247.477 -2.145.416 -5.061.130 -813.820
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[21] 438.205 345.247 280.991 55.912
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[21] -272.662 -272.662
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
102.615.929 17.450.373 80.317.631 7.264.762
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[22] 576.271 499.980 576.271
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
103.192.200 17.950.353 80.893.902 7.264.762
Finansman Gelirleri
[23] 16.532.217 3.748.658 6.267.111 1.330.322
Finansman Giderleri
[24] -14.049.933 -4.413.667 -5.888.645 -1.385.791
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
105.674.484 17.285.344 81.272.368 7.209.293
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[17] 1.347.445 52.123 95.591 -159.259
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-309.576 -489.841 -150.558 -449.176
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.657.021 541.964 246.149 289.917
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
107.021.929 17.337.467 81.367.959 7.050.034
DÖNEM KARI (ZARARI)
107.021.929 17.337.467 81.367.959 7.050.034
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
107.021.929 17.337.467 81.367.959 7.050.034
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
[18] -283.003 317.433 -594.117 -51.719
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-367.536 423.244 -790.963 -39.306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
84.533 -105.811 196.846 -12.413
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-283.003 317.433 -594.117 -51.719
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
106.738.926 17.654.900 80.773.842 6.998.315
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
106.738.926 17.654.900 80.773.842 6.998.315
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052026
BIST