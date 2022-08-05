***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2022 - 30.06.2022Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarDipnot 4 ve Döviz Pozisyonu TablosuDeğişikliğin NedeniDipnot Bilgi RevizyonuDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiBulunmamaktadır.Açıklamalar30.06.2022 dönemi finansal tablo dipnotlarında yer alan ticari borçlara ilişkin döviz tutarı bilgileri revize edilmiştir.Güncel Bağımsız Denetim Raporumuz ektedir.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052558BIST