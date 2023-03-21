***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.03.2023 18:29
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı İçin SPK Başvurusu Hak
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.03.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.03.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 150.000.000.-TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2023-2027 dönemi için 750.000.000.-TL'ye yükseltilmesi kararı çerçevesinde 21.03.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşmenin 6.Maddesinin Tadil Taslağı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126842
BIST
17:594.907
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -68,84
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.020
En Düşük
4.890
17:5919,0377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0330
|Açılış
|: 19,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
19,0389
En Düşük
18,9338
17:5920,5290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1809
|Açılış
|: 20,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,5541
En Düşük
20,3199
17:591.192,04
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -17,62
|Açılış
|: 1.192,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.188,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PKENT
|133,30
|102.626.841
|% 9,98
|
|AKFYE
|14,33
|3.301.732
|% 9,98
|
|FENER
|64,00
|521.341.234
|% 9,97
|
|BVSAN
|63,50
|488.025.900
|% 9,96
|
|ONCSM
|121,70
|104.101.636
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,38
|134.428.858
|% -9,99
|
|MARKA
|8,59
|52.826.223
|% -9,96
|
|VANGD
|6,99
|16.616.291
|% -9,81
|
|AVOD
|2,91
|178.133.122
|% -9,06
|
|EPLAS
|46,66
|56.472.263
|% -9,04
|
|ASTOR
|63,00
|9.342.448.187
|% 7,78
|
|ISCTR
|13,64
|4.261.407.947
|% -2,57
|
|THYAO
|123,90
|3.784.791.598
|% -1,74
|
|GOKNR
|24,70
|3.746.310.452
|% 4,84
|
|EREGL
|37,02
|3.343.410.707
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,64
|4.261.407.947
|% -2,57
|
|EKGYO
|6,58
|1.341.040.077
|% -3,38
|
|YKBNK
|10,29
|1.811.816.210
|% 0,10
|
|ASTOR
|63,00
|9.342.448.187
|% 7,78
|
|GOKNR
|24,70
|3.746.310.452
|% 4,84
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0224
|19,0290
|% 0,13
|
|Euro
|20,5035
|20,5240
|% 0,86
|
|Sterlin
|23,1272
|23,2432
|% -0,63
|
|Frank
|20,5419
|20,6656
|% 0,79
|
|Riyal
|5,0494
|5,0747
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|-31,19
|
|Altın Gr.
|1.191
|1.192
|-18,08
|
|Cumhuriyet
|8.062
|8.184
|-48,00
|
|Tam
|8.057
|8.149
|-93,00
|
|Yarım
|3.950
|3.988
|-45,00
|
|Çeyrek
|1.975
|1.994
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|13,65
|13,66
|-0,13
|
|B. Petrol
|74,77
|74,77
|0,98
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59MERKO
Yüzde -7.53 oranında düşüşle 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 974, 145 adet işlem
-
17:58PINSU
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 8.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 516, 216 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KRDMD, EKGYO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 4 kaybederek (% -0.39 ) 4, 453
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, DENGE, HATEK, PENTA, BVSAN, ANELE, AKFYE, ONCSM