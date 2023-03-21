***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı İçin SPK Başvurusu HakYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.03.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 21.03.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 150.000.000.-TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2023-2027 dönemi için 750.000.000.-TL'ye yükseltilmesi kararı çerçevesinde 21.03.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşmenin 6.Maddesinin Tadil Taslağı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126842BIST