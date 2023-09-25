***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. 25.09.2023 tarih ve E-18454353-100.06-20073 sayılı yazısı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197196BIST