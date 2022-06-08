***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2022 17:55
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapan Sn.Murat KEDİCİ 08.06.2022 tarihinde (bugün) itibariyle görevinden ayrılmış bulunmaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036056
BIST
18:052.540
En Yüksek
|Değişim
|: -4,07%
|| -107,83
|Açılış
|: 2.659
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|Önceki Kapanış
|: 2.648
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2.685
En Düşük
2.533
18:0517,1216
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 16,8000
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17,1972
En Düşük
16,7519
18:0518,4425
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 17,9250
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En Düşük
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18:051.021,55
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|| 23,72
|Açılış
|: 1.021,55
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|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|46,70
|2.104.538
|% 9,99
|
|ACSEL
|55,35
|22.874.772
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|27.200.504
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,30
|605.744.048
|% 8,25
|
|FONET
|11,89
|95.728.443
|% 7,50
|
|CASA
|108,00
|1.409.012
|% -10,00
|
|OYYAT
|76,50
|87.703.401
|% -10,00
|
|DAGHL
|29,36
|7.690.397
|% -9,99
|
|TETMT
|236,70
|31.592.860
|% -9,97
|
|TOASO
|66,05
|1.773.875.154
|% -9,95
|
|THYAO
|46,72
|6.823.571.957
|% -3,59
|
|SISE
|21,86
|3.951.037.340
|% -5,29
|
|SASA
|42,82
|2.973.445.726
|% -1,52
|
|KRDMD
|14,62
|2.615.650.686
|% -3,31
|
|EREGL
|34,12
|2.544.953.023
|% -1,67
|
|EKGYO
|2,68
|1.077.257.609
|% -5,63
|
|SEGYO
|1,26
|428.972.616
|% 4,13
|
|DOHOL
|3,97
|1.178.411.028
|% -6,59
|
|TSKB
|2,29
|656.414.468
|% -4,98
|
|YKBNK
|4,58
|1.182.157.340
|% -6,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0778
|17,0875
|% 1,99
|
|Euro
|18,3238
|18,3867
|% 2,30
|
|Sterlin
|21,4063
|21,5137
|% 1,80
|
|Frank
|17,4701
|17,5753
|% 1,83
|
|Riyal
|4,5463
|4,5691
|% 2,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|2,77
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|22,97
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,14
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|0,18
|
|B. Petrol
|123
|123
|2,76
|