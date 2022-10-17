***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Metaverse ve Mobil Uygulama altyapısıyla desteklenen, uluslararası platformlarda yayınlanacak olan ve 12 dilde hizmet verecek Dil Edindirme Uygulaması kapsamında, Seda Yekeler-The Language and Culture Company iş birliğiyle yatırım yapma kararı almıştır.Bu kapsamda, kullanıcıların ve kurumların bulundukları ortamlardan bağımsız olarak, çeşitli testler sonucu kendilerine atanan özel çalışma ve ders programları aracılığıyla en etkin dil edinimini sağlamak hedeflenmektedir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072566BIST