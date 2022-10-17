***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.10.2022 18:30
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Metaverse ve Mobil Uygulama altyapısıyla desteklenen, uluslararası platformlarda yayınlanacak olan ve 12 dilde hizmet verecek Dil Edindirme Uygulaması kapsamında, Seda Yekeler-The Language and Culture Company iş birliğiyle yatırım yapma kararı almıştır.
Bu kapsamda, kullanıcıların ve kurumların bulundukları ortamlardan bağımsız olarak, çeşitli testler sonucu kendilerine atanan özel çalışma ve ders programları aracılığıyla en etkin dil edinimini sağlamak hedeflenmektedir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072566
BIST
17:593.848
En Yüksek
|Değişim
|: 6,08%
|| 220,66
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.854
En Düşük
3.641
17:5918,5889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0212
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
17:5918,3022
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2376
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,3022
En Düşük
18,0503
17:59993,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 11,10
|Açılış
|: 993,07
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
997,12
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AZTEK
|20,46
|202.985.954
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.450.212
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,85
|1.510.767.017
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|87.169.153
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|83.403.098
|% 9,99
|
|ISATR
|331.333,30
|331.333
|% -9,37
|
|ATSYH
|108,50
|6.534.502
|% -9,36
|
|AGYO
|7,00
|104.538.568
|% -8,26
|
|KIMMR
|8,02
|13.085.979
|% -6,74
|
|BRKO
|1,86
|1.336.741
|% -5,58
|
|KONTR
|94,50
|811.346.853
|% 2,49
|
|GESAN
|131,50
|449.419.678
|% 9,95
|
|BERA
|22,68
|448.992.922
|% -3,16
|
|ENJSA
|19,11
|388.717.177
|% 2,85
|
|CONSE
|6,79
|365.706.146
|% 9,87
|
|MOBTL
|3,11
|200.325.424
|% 7,61
|
|CONSE
|6,79
|365.706.146
|% 9,87
|
|HUNER
|6,63
|350.895.247
|% 6,94
|
|SEGYO
|1,53
|61.544.796
|% 6,25
|
|PSGYO
|7,09
|223.788.658
|% 4,57
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5831
|18,5889
|% 0,11
|
|Euro
|18,2943
|18,3022
|% 1,32
|
|Sterlin
|21,1534
|21,2595
|% 2,22
|
|Frank
|18,5807
|18,6927
|% 1,04
|
|Riyal
|4,9288
|4,9535
|% 0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|18,54
|
|Altın Gr.
|992
|993
|10,69
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.694
|6.762
|-28,00
|
|Yarım
|3.262
|3.305
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.653
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,73
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|0,26
|
|B. Petrol
|91,59
|91,59
|-0,04
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58GLYHO
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 510, 724 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 3, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 8 üstünde . İşlem hacmi 88, 330.00 milyon TL de
-
17:55ICBCT
Yüzde 9.88 oranında artışla 7.34 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 682, 217 adet işlem
-
17:54SNGYO
Yüzde 9.50 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 640, 369 adet işlem
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 201, 9 artarak (% 6.29 ) 3, 410