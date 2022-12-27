***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMİA Teknoloji A.Ş. kurucu ortağı Mehmet Cengiz Bağmancı'ya ait 3.790.000 adet pay senedinin 27.12.2022 tarihinde pay başına ortalama 118,05 TL fiyatla ve özel emir blok satış yöntemiyle kurumsal yatırımcılara satış işlemi gerçekleştirilmiştir.Kamuoyuna bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090387BIST