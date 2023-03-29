***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMİA Teknoloji olarak bağlı ortaklığımız Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. ile Bursa Nilüfer Belediyesi arasında Elektrikli Bisiklet Paylaşım Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi için 10 yıllık protokol imzalanmıştır.Bursa ilimiz Türkiye nüfusu bakımından 4. sırada olup, elektrikli bisikletlerin kullanımına uygun çevresel ve kentsel koşulları ile öne çıkan yerel yönetimlerimizdendir.Paylaşımlı Elektrikli Araç Projelerimizin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir ulaşıma katkı sağlaması amacıyla il ve ilçe Belediyelerimizle görüşmelerimiz devam etmektedir.Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129518BIST