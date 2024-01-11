***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2024 12:20
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversite Hastanesi arasında 2024 yılı için 1 yıl süre ile "Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Bakım, Güncelleme, Geliştirme Hizmet Alımı Sözleşmesi" KDV dahil 5.754.240 TL bedel ile imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238366
BIST
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14:217.911
En Düşük
|Değişim
|: 0,47%
|| 37,22
|Açılış
|: 7.905
|
|Önceki Kapanış
|: 7.874
|
7.874
En Yüksek
7.950
14:2130,0096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0496
|Açılış
|: 30,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,0115
En Düşük
29,7955
14:2133,0859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1978
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,1078
En Düşük
32,7401
14:211.960,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 12,48
|Açılış
|: 1.960,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.948,45
|
1.964,06
En Düşük
1.939,48
BIST En Aktif Hisseler14:21
|MERIT
|78,65
|23.645.883
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.870,00
|179.066.348
|% 10,00
|
|DOGUB
|18,46
|124.128.848
|% 9,95
|
|IDEAS
|144,80
|66.020.761
|% 9,95
|
|KBORU
|60,95
|457.272.533
|% 9,92
|
|SAMAT
|45,10
|13.011.182
|% -9,98
|
|POLTK
|17.290,00
|129.952.835
|% -7,19
|
|AVGYO
|9,48
|99.176.829
|% -7,06
|
|ORMA
|140,60
|1.521.221
|% -6,52
|
|SUMAS
|232,00
|1.390.623
|% -4,41
|
|THYAO
|247,40
|4.152.028.674
|% -1,00
|
|EREGL
|44,26
|4.071.884.131
|% -1,73
|
|ISCTR
|25,80
|3.222.846.955
|% 0,39
|
|AKBNK
|41,30
|2.568.357.866
|% 1,37
|
|YKBNK
|23,54
|2.371.050.905
|% -0,08
|
|ISCTR
|25,80
|3.222.846.955
|% 0,39
|
|YKBNK
|23,54
|2.371.050.905
|% -0,08
|
|EREGL
|44,26
|4.071.884.131
|% -1,73
|
|SKBNK
|4,50
|377.253.042
|% 2,51
|
|EKGYO
|8,22
|662.173.613
|% -0,36
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9998
|30,0096
|% 0,17
|
|Euro
|33,0557
|33,0859
|% 0,60
|
|Sterlin
|38,1775
|38,3690
|% 0,39
|
|Frank
|35,1175
|35,3290
|% 0,20
|
|Riyal
|7,9768
|8,0168
|% 0,17
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,00
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|925,97
|928,41
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.012,65
|1.018,52
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,00
|78,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,27
|2.032,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:21
daha fazla
-
14:36HATEK
Yüzde 4.95 oranında artışla 11.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 486, 589 adet işlem
-
14:35BEGYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 4.89 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 479, 112 adet işlem
-
14:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 66 artarak (% 0.36 ) 8, 596
-
14:34XU100
Endeks 7, 916 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 52, 854.00 milyon TL de
-
14:34FENER
Yüzde 7.45 oranında artışla 118.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 956, 632 adet işlem