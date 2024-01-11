***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversite Hastanesi arasında 2024 yılı için 1 yıl süre ile "Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Bakım, Güncelleme, Geliştirme Hizmet Alımı Sözleşmesi" KDV dahil 5.754.240 TL bedel ile imzalanmıştır.Kamuoyuna saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238366BIST