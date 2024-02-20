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***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.02.2024 10:24
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     MİA Teknoloji, yapay zekâ teknolojileri kapsamında AR-GE projelerine başlanması ve çeşitli alanlarda yaptığı inovasyon çalışmalarına ilişkin yatırım yapılması, yeni şirket kurulması, şirket ortaklıkları yapılması ve üniversiteler ile ortak çalışmalar yapılarak nitelikli insan kaynağı gelişimine katkıda bulunulması konularında çalışmaları yürütmesi için MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı'nın yetkilendirilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı almıştır.
Bu çerçevede, Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren MIA Tech Corp. Şirketimiz, sağlık çözümleri başta olmak üzere genişletilmiş gerçeklik, güvenlik, enerji verimliliği ve elektromobilite alanlarında yapay zekâ çözümleri üzerine iş ortaklıkları kurma ve potansiyel iş birlikleri için çeşitli görüşmeler gerçekleştirecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250700


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