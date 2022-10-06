Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.10.2022 18:25
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İhsan ÜNAL Yönetim Kurulu Üyesi 16.08.2006 +90 444 46 42 +90 850 440 46 42 ihsan.unal@miateknoloji.com - -
Arzu ŞAHDALAMAN GÜL Mali Müşavir 21.12.2020 +90 444 46 42 +90 850 440 46 42 arzu.gul@miateknoloji.com - -
İlker ATİKMEN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.08.2022 +90 444 46 42 +90 850 440 46 42 +90 531 734 70 42 ilker.atikmen@miateknoloji.com Düzey 3 905784

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ 22.11.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL YILDIZ PAZAR

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. Her türlü elektrikli bisiklet, bisiklet, moped, scooter, elektrikli araçların kiralanması, işletilmesi, alımı, satımı, dağıtımı faaliyetleri 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068473


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.554
Değişim :  1,99% |  69,43
Açılış :  3.520  
Önceki Kapanış :  3.484  
En Yüksek
3.565 En Düşük
3.508
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKENR 3,31 191.467.874 % 9,97  
ERBOS 153,50 236.204.152 % 9,96  
PKART 22,08 19.226.414 % 9,96  
GOZDE 11,27 156.266.486 % 9,95  
ELITE 27,62 49.677.370 % 9,95  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5744 18,5856 % 0,01  
Euro 18,1997 18,2108 % 0,13  
Sterlin 20,6765 20,7802 % 0,05  
Frank 18,6851 18,7977 % 0,03  
Riyal 4,9278 4,9525 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.711 1.711 -1,33  
Altın Gr. 1.022 1.022 -1,22  
Cumhuriyet 6.836 6.939 27,00  
Tam 6.846 6.924 -7,00  
Yarım 3.336 3.385 -3,00  
Çeyrek 1.671 1.692 -2,00  
Gümüş.Ons 20,60 20,63 -0,04  
Gümüş Gr. 12,27 12,29 -0,06  
B. Petrol 94,43 94,43 -0,41  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru