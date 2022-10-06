***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge Noİhsan ÜNAL Yönetim Kurulu Üyesi 16.08.2006 +90 444 46 42 +90 850 440 46 42 ihsan.unal@miateknoloji.com - -Arzu ŞAHDALAMAN GÜL Mali Müşavir 21.12.2020 +90 444 46 42 +90 850 440 46 42 arzu.gul@miateknoloji.com - -İlker ATİKMEN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.08.2022 +90 444 46 42 +90 850 440 46 42 +90 531 734 70 42 ilker.atikmen@miateknoloji.com Düzey 3 905784Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHİSSE SENEDİ 22.11.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL YILDIZ PAZARBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTripy Mobility Teknoloji A.Ş. Her türlü elektrikli bisiklet, bisiklet, moped, scooter, elektrikli araçların kiralanması, işletilmesi, alımı, satımı, dağıtımı faaliyetleri 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068473BIST