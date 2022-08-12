***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıZonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih12/08/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalarŞirketimiz, Metaverse ve Artırılmış Gerçeklik Teknolojileri ile İç Mekan Haritalandırma projesi kapsamında "Temassız Geçiş Kontrol Sistemi ve Hasta Yönlendirme Sistemleri" işi sözleşmesini, ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ile 3.089.500,00 TL + KDV bedelle 12.08.2022 tarihinde imzalamıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055184BIST