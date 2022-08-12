***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
12.08.2022 18:44
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
12/08/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Şirketimiz, Metaverse ve Artırılmış Gerçeklik Teknolojileri ile İç Mekan Haritalandırma projesi kapsamında "Temassız Geçiş Kontrol Sistemi ve Hasta Yönlendirme Sistemleri" işi sözleşmesini, ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ile 3.089.500,00 TL + KDV bedelle 12.08.2022 tarihinde imzalamıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055184
BIST
17:592.864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -4,19
|Açılış
|: 2.872
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|Önceki Kapanış
|: 2.868
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2.897
En Düşük
2.841
17:5917,9358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
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|Açılış
|: 17,9930
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|Önceki Kapanış
|: 17,9900
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17,9702
En Düşük
17,9030
17:5918,4339
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0987
|Açılış
|: 18,4500
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|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,3728
17:591.038,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,40
|Açılış
|: 1.038,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.038,56
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TKNSA
|9,57
|302.519.168
|% 10,00
|
|POLHO
|6,38
|192.507.133
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.503.937
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|105.044.965
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|64.239.744
|% 9,96
|
|KZBGY
|28,26
|81.120.845
|% -10,00
|
|PAMEL
|168,50
|22.544.444
|% -9,99
|
|AKENR
|1,98
|121.314.362
|% -9,59
|
|TEKTU
|1,71
|65.714.671
|% -8,06
|
|BLCYT
|11,90
|73.015.732
|% -7,75
|
|THYAO
|62,40
|6.338.850.855
|% 1,63
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% -0,70
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% -3,20
|
|SISE
|24,22
|1.993.997.946
|% -0,08
|
|SAHOL
|23,68
|1.903.546.517
|% -1,91
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% -3,20
|
|EKGYO
|3,54
|1.374.459.094
|% -3,01
|
|ODAS
|4,04
|1.334.132.777
|% 2,80
|
|DOHOL
|4,63
|1.313.875.832
|% 3,58
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% -0,70
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9364
|17,9428
|% 0,03
|
|Euro
|18,4120
|18,4355
|% -0,52
|
|Sterlin
|21,7025
|21,8113
|% -0,60
|
|Frank
|18,9694
|19,0837
|% -0,13
|
|Riyal
|4,7618
|4,7857
|% -0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|10,31
|
|Altın Gr.
|1.038
|1.038
|5,13
|
|Cumhuriyet
|6.924
|7.029
|5,00
|
|Tam
|6.951
|7.023
|31,00
|
|Yarım
|3.387
|3.434
|16,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.716
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,73
|20,76
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|0,19
|
|B. Petrol
|98,04
|98,04
|-1,56
|
Seans Raporu
17:59
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17:59CELHA
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 952, 662 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 12 kaybederek (% -0.55 ) 3, 085
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17:58XU100
Endeks 2, 860 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 46, 519.00 milyon TL de
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17:57LIDFA
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 161, 612 adet işlem
-
17:56ESEN
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 33.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 176 adet işlem