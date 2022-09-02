***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
02.09.2022 18:30
***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Gazi Üniversitesi Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Erişebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
02/09/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Elektrikli Bisiklet /Araç Paylaşım Sistemleri kapsamında yapılacak çalışmalar ve uygulamaların tanıtılması ve yaygınlaştırılması için MİA ve KUTEM (Gazi Üniversitesi Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Erişebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi , https://kutem.gazi.edu.tr/ ) arasında iş birliği protokolü imzalanmıştır.
Amaç, ülkemizin de içinde bulunduğu 2050 yılı net sıfır emisyon hedefine katkı sağlayarak Mikromobilite istasyonlarının kurulumu ve araçlarının kullanımının yaygınlaştırılması , yenilikçi teknolojiler kullanılarak Elektronik Ödeme Sistemleri ile teknolojinin her alana ulaştırılmasıdır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059727
BIST