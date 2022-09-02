***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıGazi Üniversitesi Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Erişebilirlik Uygulama ve Araştırma MerkeziVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih02/09/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalarElektrikli Bisiklet /Araç Paylaşım Sistemleri kapsamında yapılacak çalışmalar ve uygulamaların tanıtılması ve yaygınlaştırılması için MİA ve KUTEM (Gazi Üniversitesi Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Erişebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi , https://kutem.gazi.edu.tr/ ) arasında iş birliği protokolü imzalanmıştır.Amaç, ülkemizin de içinde bulunduğu 2050 yılı net sıfır emisyon hedefine katkı sağlayarak Mikromobilite istasyonlarının kurulumu ve araçlarının kullanımının yaygınlaştırılması , yenilikçi teknolojiler kullanılarak Elektronik Ödeme Sistemleri ile teknolojinin her alana ulaştırılmasıdır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059727BIST