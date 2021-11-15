***MIATK* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
15.11.2021 13:06
***MIATK******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIATK Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977699
BIST
14:291.710
En Yüksek
|Değişim
|: 4,37%
|| 71,64
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
14:2910,0123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0127
|Açılış
|: 10,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
14:2911,4708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0183
|Açılış
|: 11,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
14:29600,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,48
|Açılış
|: 600,46
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler14:29
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.141.210.290
|% 9,94
|
|GARAN
|11,63
|155.993.562
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|854.281.771
|% 9,91
|
|TACTR
|30,22
|2.999.415
|% 9,89
|
|OYLUM
|8,76
|28.045.210
|% -9,97
|
|ADESE
|1,10
|507.310.310
|% -9,84
|
|PENTA
|180,00
|16.013.581
|% -7,83
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|VAKFN
|5,99
|112.479.314
|% -6,11
|
|THYAO
|18,16
|1.774.691.333
|% 1,91
|
|PETKM
|7,92
|1.432.432.361
|% 3,53
|
|AKBNK
|6,97
|1.141.210.290
|% 9,94
|
|KRDMD
|7,78
|1.015.482.985
|% 3,60
|
|SISE
|9,95
|1.000.054.897
|% 4,08
|
|ADESE
|1,10
|507.310.310
|% -9,84
|
|SKBNK
|1,25
|513.446.208
|% 8,70
|
|TSKB
|1,72
|682.535.484
|% 8,86
|
|YKBNK
|3,39
|930.351.684
|% 9,71
|
|PETKM
|7,92
|1.432.432.361
|% 3,53
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0100
|10,0123
|% 0,13
|
|Euro
|11,4634
|11,4708
|% 0,16
|
|Sterlin
|13,3899
|13,4570
|% 0,07
|
|Frank
|10,8239
|10,8891
|% 0,05
|
|Riyal
|2,6598
|2,6732
|% 0,06
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-2,29
|
|Altın Gr.
|600
|600
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|3.961
|4.021
|-1,00
|
|Tam
|3.943
|4.042
|0,11
|
|Yarım
|1.906
|1.955
|0,06
|
|Çeyrek
|956
|978
|0,02
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|8,10
|8,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,20
|81,20
|-0,97
|
Seans Raporu
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