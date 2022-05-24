***MIATK* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
24.05.2022 11:01
***MIATK******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mia Teknoloji A.Ş Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Pay Tebliği Md 29/4 çerçevesinde hazırlanan 1. değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031962
BIST
14:122.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 15,79
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
14:1216,1355
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2099
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
14:1217,2966
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,2606
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
14:12962,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 13,93
|Açılış
|: 962,72
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler14:12
|KGYO
|4,76
|1.726.923
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.604.753
|% 9,83
|
|DITAS
|25,06
|15.196.256
|% 8,48
|
|ORCAY
|19,73
|93.858.743
|% 8,35
|
|CASA
|119,00
|232.015
|% 8,18
|
|SELVA
|9,31
|17.240.048
|% -8,73
|
|NUGYO
|6,36
|142.197.987
|% -4,79
|
|SEYKM
|7,75
|50.406.705
|% -4,32
|
|MNDRS
|3,14
|12.304.971
|% -4,27
|
|BANVT
|94,40
|4.803.980
|% -3,77
|
|GARAN
|15,31
|1.681.301.049
|% 0,92
|
|THYAO
|43,00
|1.527.228.913
|% 0,09
|
|SISE
|19,76
|993.416.498
|% 2,12
|
|KARSN
|6,06
|960.202.151
|% 5,39
|
|KRDMD
|14,35
|878.037.353
|% 0,91
|
|KARSN
|6,06
|960.202.151
|% 5,39
|
|EKGYO
|2,58
|397.256.569
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,28
|161.050.288
|% 0,79
|
|GARAN
|15,31
|1.681.301.049
|% 0,92
|
|YKBNK
|4,38
|451.683.481
|% -0,45
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1260
|16,1355
|% 1,32
|
|Euro
|17,2735
|17,2966
|% 1,53
|
|Sterlin
|20,1020
|20,2028
|% 0,62
|
|Frank
|16,6223
|16,7224
|% 1,22
|
|Riyal
|4,2851
|4,3066
|% 1,28
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|4,92
|
|Altın Gr.
|962
|962
|13,28
|
|Cumhuriyet
|6.390
|6.487
|113,00
|
|Tam
|6.364
|6.524
|117,99
|
|Yarım
|3.076
|3.156
|57,07
|
|Çeyrek
|1.543
|1.578
|28,54
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,96
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,37
|0,20
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,40
|