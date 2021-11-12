***MIATK* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
12.11.2021 14:54
***MIATK******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [MIATK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mia Teknoloji A.Ş. ‘nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesi ve ekleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977362
BIST
15:381.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 13,97
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
15:389,9388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0355
|Açılış
|: 9,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
15:3811,3846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0342
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
15:38591,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,34
|Açılış
|: 591,63
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler15:38
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|34.594.787
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|51.811.013
|% 9,91
|
|DOAS
|45,18
|250.990.164
|% 8,82
|
|TACTR
|27,00
|492.865
|% 8,00
|
|KZBGY
|32,02
|41.373.213
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|259.455.457
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|432.585.367
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,42
|88.094.910
|% -6,20
|
|PETKM
|7,57
|2.461.962.751
|% -1,05
|
|THYAO
|17,80
|1.238.074.919
|% 0,45
|
|GARAN
|10,67
|1.070.717.802
|% 0,66
|
|KRDMD
|7,45
|620.059.035
|% 0,40
|
|KOZAL
|114,00
|542.080.637
|% 0,26
|
|ADESE
|1,22
|432.585.367
|% -9,63
|
|PETKM
|7,57
|2.461.962.751
|% -1,05
|
|ODAS
|1,55
|452.415.523
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,10
|433.520.824
|% 0,65
|
|GARAN
|10,67
|1.070.717.802
|% 0,66
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9337
|9,9388
|% 0,36
|
|Euro
|11,3764
|11,3846
|% 0,30
|
|Sterlin
|13,2722
|13,3387
|% 0,56
|
|Frank
|10,7181
|10,7827
|% 0,14
|
|Riyal
|2,6402
|2,6534
|% 0,27
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-9,41
|
|Altın Gr.
|592
|592
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|3.907
|3.966
|-26,00
|
|Tam
|3.893
|3.991
|-20,78
|
|Yarım
|1.882
|1.930
|-10,05
|
|Çeyrek
|944
|965
|-5,02
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,06
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,97
|7,98
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,67
|81,67
|-1,20
|
Seans Raporu
15:38
daha fazla
-
15:48ATATP
Yüzde 4.43 oranında artışla 55.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 971, 473 adet işlem
-
15:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 5 artarak (% 0.71 ) 1, 780
-
15:47
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PETKM, THYAO, GARAN
-
15:47XU100
Endeks 1, 638 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 8 üstünde . İşlem hacmi 14, 740.00 milyon TL de
-
15:46OYLUM
Yüzde 9.72 oranında artışla 9.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 635, 296 adet işlem