***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2022 10:24
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019428
BIST
13:282.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -10,30
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.422
13:2814,6875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0254
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6896
En Düşük
14,6447
13:2815,9781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0128
|Açılış
|: 15,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
13:28923,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,46
|Açılış
|: 923,61
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler13:28
|CLEBI
|257,60
|78.870.558
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.439.462
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,24
|308.390.641
|% 8,52
|
|KERVN
|0,65
|2.168.880
|% 8,33
|
|ESCOM
|8,35
|40.565.739
|% 7,33
|
|OYLUM
|2,33
|2.266.061
|% -47,64
|
|ASUZU
|90,00
|30.927.641
|% -10,00
|
|ISGYO
|14,85
|14.055.800
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|25.146.555
|% -9,96
|
|GZNMI
|35,76
|17.694.411
|% -9,47
|
|THYAO
|36,68
|2.819.114.407
|% 1,44
|
|GARAN
|13,65
|1.817.369.195
|% -1,66
|
|SISE
|17,24
|1.625.170.860
|% 1,06
|
|YKBNK
|5,01
|1.422.317.300
|% -0,20
|
|KRDMD
|16,18
|1.355.160.438
|% -0,06
|
|ODAS
|2,31
|777.116.216
|% 5,96
|
|EKGYO
|2,68
|795.600.472
|% -2,90
|
|YKBNK
|5,01
|1.422.317.300
|% -0,20
|
|DOHOL
|3,77
|1.081.470.752
|% -4,07
|
|TSKB
|1,68
|374.281.626
|% -3,45
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6842
|14,6875
|% 0,17
|
|Euro
|15,9685
|15,9781
|% 0,08
|
|Sterlin
|19,0438
|19,1393
|% -0,01
|
|Frank
|15,6833
|15,7778
|% -0,00
|
|Riyal
|3,9042
|3,9237
|% 0,15
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|2,48
|
|Altın Gr.
|924
|924
|2,46
|
|Cumhuriyet
|6.116
|6.209
|11,00
|
|Tam
|6.089
|6.240
|19,78
|
|Yarım
|2.943
|3.019
|9,57
|
|Çeyrek
|1.476
|1.509
|4,78
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|3,91
|