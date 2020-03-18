***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.12.2014-13.07.2017-20.07.2017-12.02.2019-18.04.2019-27.06.2019 -12.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonuya ilişkin olarak en son 12 Aralık 2019 Özel Durum Açıklaması'nda ayrıntılı olarak açıklanan geçmişte 98.702 m2'lik (%68,42) kısmı Şirketimiz'e ait durumdayken, "orman vasfıyla" Hazine'ye devrine karar verilen, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Köyü 1155 no'lu Parsel'de bulunan 144.266 m2 lik "Arazi" ile ilgili olarak, "haksız fiil" nedeniyle açtığımız dava ile ilgili 19.03.2020 tarihli duruşma günü ,Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Korona Virüsü Hakkında alınacak tedbirler konulu açıklaması gereği 18.06.2020 tarihine ertelenmiştir.Devam eden yasal süreçler de dahil olmak üzere, konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuya bilgilendirme yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830537BIST