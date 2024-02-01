***MIPAZ* *TSPOR* *SEKUR* *TETMT* *CEMAS* *RZG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
01.02.2024 09:12
***MIPAZ******TSPOR******SEKUR******TETMT******CEMAS******RZG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [CEMAS, SEKUR, MIPAZ, TETMT, TSPOR]
İlgili Fonlar [RZG]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245933
BIST
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11:198.627
En Düşük
|Değişim
|: 1,53%
|| 130,19
|Açılış
|: 8.514
|
|Önceki Kapanış
|: 8.497
|
8.514
En Yüksek
8.638
11:1930,3713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0276
|Açılış
|: 30,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3761
En Düşük
30,2613
11:1932,8331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0096
|Açılış
|: 32,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
32,9495
En Düşük
32,7768
11:191.991,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,42
|Açılış
|: 1.991,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.984,07
|
2.000,89
En Düşük
1.983,32
BIST En Aktif Hisseler11:16
|METUR
|8,09
|8.977.668
|% 32,41
|
|BURVA
|139,70
|35.097.732
|% 10,00
|
|MOBTL
|5,40
|148.228.423
|% 9,98
|
|AVHOL
|38,78
|75.066.049
|% 9,98
|
|SNPAM
|102,00
|7.144.386
|% 9,97
|
|SELGD
|36,90
|2.254.738
|% -10,00
|
|KBORU
|136,00
|28.875.656
|% -9,99
|
|DIRIT
|17,66
|1.820.817
|% -9,99
|
|SODSN
|85,80
|176.147
|% -5,30
|
|ISFIN
|12,00
|117.373.617
|% -4,61
|
|THYAO
|275,00
|2.786.802.490
|% 0,82
|
|BINHO
|579,00
|1.545.473.267
|% 8,22
|
|EKGYO
|10,43
|1.536.157.365
|% 3,78
|
|TUPRS
|153,60
|1.329.388.488
|% 2,40
|
|KCHOL
|167,00
|1.238.704.148
|% 3,92
|
|EKGYO
|10,43
|1.536.157.365
|% 3,78
|
|AKFGY
|2,09
|95.192.124
|% 1,95
|
|YKBNK
|22,08
|954.575.456
|% 1,10
|
|ZOREN
|4,70
|169.087.094
|% 0,86
|
|ADESE
|2,35
|79.672.429
|% 0,43
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3651
|30,3705
|% 0,09
|
|Euro
|32,8096
|32,8297
|% 0,02
|
|Sterlin
|38,2964
|38,4884
|% -0,09
|
|Frank
|34,9993
|35,2101
|% -0,06
|
|Riyal
|8,0732
|8,1137
|% 0,05
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,75
|22,78
|% 0,66
|
|Platin
|915,32
|916,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|967,24
|971,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,46
|80,46
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,93
|2.040,19
|% 0,66
|