***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 30.07.2021 tarihinde yapılan 2019-2020 yılları olağan genel kurul toplantısında alınan kar payına ilişkin kararın bildirimi hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 05.04.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.07.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGNTR00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGNTR00037 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, MMCAS, TREGNTR00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGNTR00029 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGNTR00037 0 0C Grubu, MMCAS, TREGNTR00011 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 30.07.2021 tarihinde yapılan 2019-2020 yılları olağan genel kurul toplantısında ilgili finansal tablolarda dağıtılabilir dönem karı oluşmadığı için kar payı dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulumuzun 05.04.2021 tarihli kararı görüşülmüş, müzakere edilmiş ve genel kurul bilgilendirilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2020-2019 kar dağıtım tablosu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954919BIST