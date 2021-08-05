Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.08.2021 11:12



***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 30.07.2021 tarihinde yapılan 2019-2020 yılları olağan genel kurul toplantısında alınan kar payına ilişkin kararın bildirimi hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 05.04.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.07.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGNTR00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGNTR00037 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, MMCAS, TREGNTR00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGNTR00029 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGNTR00037 0 0
C Grubu, MMCAS, TREGNTR00011 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 30.07.2021 tarihinde yapılan 2019-2020 yılları olağan genel kurul toplantısında ilgili finansal tablolarda dağıtılabilir dönem karı oluşmadığı için kar payı dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulumuzun 05.04.2021 tarihli kararı görüşülmüş, müzakere edilmiş ve genel kurul bilgilendirilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2020-2019 kar dağıtım tablosu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954919


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:451.415
Değişim :  0,11% |  1,62
Açılış :  1.409  
Önceki Kapanış :  1.414  
En Yüksek
1.418 En Düşük
1.408
BIST En Aktif Hisseler12:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VBTYZ 20,90 4.550.850 % 10,00  
PENTA 44,36 16.721.772 % 9,97  
KTSKR 32,22 35.259.308 % 9,97  
ISGSY 11,73 61.318.176 % 9,93  
DAGI 3,23 19.750.376 % 9,86  
daha fazla
12:44 Alış Satış %  
Dolar 8,5430 8,5460 % 0,84  
Euro 10,1192 10,1294 % 0,89  
Sterlin 11,8576 11,9171 % 1,00  
Frank 9,3883 9,4449 % 0,77  
Riyal 2,2713 2,2827 % 0,76  
daha fazla
12:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.811 -0,86  
Altın Gr. 497 497 3,44  
Cumhuriyet 3.295 3.345 24,00  
Tam 3.279 3.362 27,74  
Yarım 1.585 1.626 13,42  
Çeyrek 795 813 6,71  
Gümüş.Ons 25,40 25,45 0,04  
Gümüş Gr. 6,97 6,98 0,06  
B. Petrol 70,81 70,81 0,43  
Seans Raporu 12:44
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru