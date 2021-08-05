***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.08.2021 11:12
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin 30.07.2021 tarihinde yapılan 2019-2020 yılları olağan genel kurul toplantısında alınan kar payına ilişkin kararın bildirimi hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 05.04.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.07.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGNTR00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGNTR00037 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, MMCAS, TREGNTR00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGNTR00029 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGNTR00037 0 0
C Grubu, MMCAS, TREGNTR00011 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 30.07.2021 tarihinde yapılan 2019-2020 yılları olağan genel kurul toplantısında ilgili finansal tablolarda dağıtılabilir dönem karı oluşmadığı için kar payı dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulumuzun 05.04.2021 tarihli kararı görüşülmüş, müzakere edilmiş ve genel kurul bilgilendirilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2020-2019 kar dağıtım tablosu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954919
BIST