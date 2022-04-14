***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
14.04.2022 10:27
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin BİAŞ-2-1841 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir. Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" kapsamında KAP'ta açıklanmış bilgiler dışında mevcut durum itibarıyla Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020364
BIST
12:002.479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 18,80
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.472
12:0014,6173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0231
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6186
En Düşük
14,5748
12:0015,9854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0715
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9854
En Düşük
15,8849
12:00926,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,53
|Açılış
|: 926,75
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
925,26
BIST En Aktif Hisseler11:58
|EKGYO
|2,95
|1.738.527.092
|% 8,86
|
|ISBTR
|58.649,00
|117.298
|% 8,61
|
|ALMAD
|2,13
|6.014.992
|% 8,12
|
|MEPET
|3,26
|21.215.364
|% 7,95
|
|TRGYO
|7,15
|119.544.816
|% 6,56
|
|ISGYO
|12,04
|6.628.983
|% -9,95
|
|SUMAS
|78,20
|62.873
|% -6,35
|
|DOBUR
|51,85
|3.141.461
|% -5,04
|
|ORMA
|31,06
|57.244
|% -4,43
|
|MARKA
|3,46
|926.939
|% -3,08
|
|THYAO
|37,32
|2.357.043.700
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,95
|1.738.527.092
|% 8,86
|
|EREGL
|35,44
|782.176.321
|% 0,80
|
|GARAN
|13,70
|720.030.307
|% 0,44
|
|KOZAL
|169,10
|644.593.760
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,95
|1.738.527.092
|% 8,86
|
|DOHOL
|3,89
|558.328.796
|% 1,83
|
|ODAS
|2,36
|264.961.394
|% 3,51
|
|TSKB
|1,75
|188.954.974
|% 3,55
|
|YKBNK
|5,09
|519.864.509
|% 1,19
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6141
|14,6161
|% 0,15
|
|Euro
|15,9670
|15,9844
|% 0,44
|
|Sterlin
|19,1411
|19,2371
|% 0,30
|
|Frank
|15,5673
|15,6611
|% 0,12
|
|Riyal
|3,8850
|3,9045
|% 0,13
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.970
|-7,80
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,64
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,08
|-0,02
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,73
|